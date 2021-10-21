Как сделать IT-инфраструктуру видимой и зачем это нужно

Если представить технические потребности компании, как пирамиду Маслоу, то стабильная работа IT-инфраструктуры будет на одном из первых уровней. Она помогает бизнесу функционировать и развиваться. Поддержкой IT-инфраструктуры занимаются администраторы, которые должны знать все, что в ней творится.

Эволюционно бизнес-процессы становятся легче, а системы и их обслуживание — сложнее. В этой статье мы разберем, с какими проблемами сталкиваются сисадмины и какой софт лучше использовать для их решения.

Какая проблема

Неполадки влияют на пользователя быстрее, чем администраторы узнают о них. Классическая ситуация: сотрудники приезжают в офис к 9:00, пытаются приступить к своим задачам и понимают — Wi-Fi не работает. Работа офиса парализована и исправить это нужно как можно скорее, но для этого сисадминам необходимо проверить вручную с десяток возможных причин возникновения проблемы. Процесс не быстрый, а потому чаще всего приходится принимать временные меры, из-за чего корень проблемы остается, и ситуация повторяется. Это — как потушить пожар, но не устранить его причину.

Чтобы поддерживать и обслуживать сеть, нужна подробная информация о ее состоянии. Собирать такую информацию вручную — неэффективно. Сисадмины не знают масштаб каждой неполадки и, временами, пытаясь потушить незначительное возгорание, упускают что-то более важное.

Казалось бы, что страшного в неработающем Wi-Fi? Администраторы устранят эту неполадку за полчаса или час. А теперь просто представьте, что через 20 минут у вас важный созвон, который нельзя пропустить. И как бы вы не выламывали дверь в IT-отдел, починить все быстрее они просто не в состоянии.

Если компания не «откроет глаза», то есть, не обеспечит видимость инфраструктуры, рано или поздно какая-то поломка серьезно ударит по бизнесу.

Какое решение

Чтобы IT-отдел мог выполнять свою работу качественно, им на выручку приходит мониторинг сети. С ним администраторы делают ход конем: они предвидят потенциальные проблемы, оперативно реагируют на инциденты и видят, где нужно что-то поправить. Мониторинг помогает отследить все, что происходит в корпоративной сети и предотвратить неприятности до того, как пользователи почувствуют их влияние.

Работа администраторов становится удобнее, быстрее, а главное — качественнее. У них появляется время для улучшения существующих процессов и внедрения чего-то нового, например, программного обеспечения, которое облегчит работу сотрудникам. Само внедрение также проходит легче и быстрее, ведь администраторам не нужно тратить месяцы на устранение проблем, которые выявляются путем проб и ошибок.

Для бизнеса преимущества очевидны: меньше шансов, что затянется срок выполнения какого-то проекта из-за перебоя, все работает быстро и так, как надо.

Как итог — все счастливы! Сотрудники спокойно выполняют свою работу, сисадмины не тратят уйму времени на поиск «иголки в стоге сена», а компания не испытывает неудобств в виде нестабильности и финансовых потерь.

Как выбрать решение

Есть бесплатные решения, но такое ПО долго настраивать и трудно поддерживать из-за его ограниченного функционала. Одному специалисту трудно справиться с мониторингом, нужно расширять отдел, на поддержку ПО уходят большие суммы и возникает парадокс — бесплатные решения иногда оказываются дороже платных.

Мы живем не в сказке, поэтому бесплатные решения и крупные компании несовместимы. И вот почему:

риски с обслуживанием и сопровождением;

длительная ручная настройка решения;

ограниченный инструментарий;

бесплатные решения могут содержать уязвимости;

сложность в масштабировании: компания растет, и софт уже не справляется;

сложный пользовательский интерфейс, в котором приходится разбираться месяцами вместо того, чтобы заниматься более важными задачами;

часто отсутствующая документация может привести к трудностям с эксплуатацией решения.

Если зависшее приложение или сбой в работе сети грозят вам потерей больших сумм — это повод искать что-то более надежное.

Платные решения берут на себя все рутинные задачи сисадминов: обнаружение неполадок, поиск причин сбоя, контроль каждого подключенного к сети устройства. Компании получают дополнительные возможности, качественную техподдержку и более расширенный функционал.

Казалось бы, выбрать технологию — не проблема, ведь мониторинг всегда остается мониторингом. На деле же все решения разные: с разным набором функций, с различными сценариями использования и для разных нужд. Иногда директора компаний выбирают решение «с запасом», такое, которое содержит ненужные конкретно для их компании функции. Этот «запас» может и не пригодиться, зато увеличатся расходы на IT-инструментарий и усложнится управление IT-инфраструктурой.

При выборе платного решения обращайте внимание на:

Лицензирование. Вы должны четко понимать, что именно вам дает лицензия. Некоторые решения не умеют всего, что вам нужно, а некоторые имеют лишний функционал. Понимая, что вы получаете от лицензии, вы можете купить решение, которое легко настраивается или даже собирается конкретно под вашу компанию. Пробную версию. Чтобы потратить немалую сумму денег, нужно знать, за что вы платите. Для этого компании предлагают пробный период, где вы бесплатно тестируете все функции. Но иногда в пробной версии набор функций серьезно урезают, и вы не можете полноценно оценить решение. Удобство использования. Инвестиция в решение должна окупаться, а не приносить новую головную боль. Хорошее ПО упрощает работу сисадминов и помогает им управлять процессами, строить дашборды и оперативно устранять неполадки. А для бизнеса решение готовит отчеты, где наглядно показывает, за что вы платите.

Почему WhatsUp Gold (WUG)

WhatsUp® Gold — это инструмент управления IT-инфраструктурой, который позволяет диагностировать проблемы с максимальной точностью и оперативно реагировать на них.

WUG имеет ряд преимуществ для комфортной работы:

автоматическое построение топологии сети. WUG определяет IT-окружение и создает интерактивную карту сети, где можно увидеть взаимосвязи и состояние всего, что к ней подключено: сетевых устройств, серверов, виртуальных машин, облачных и беспроводных сред;

возможность интегрировать в любую стороннюю систему или приложение;

удобный интерфейс для мониторинга сети и инфраструктуры в одной консоли;

кастомизация до мелочей: от настройки софта конкретно под свои задачи до накладывания топологии сети на план здания;

возможность получить оповещение о поломке любым удобным способом: через SMS, e-mail, Slack, Helpdesk или запуск собственного сценария;

простое развертывание за 1 час;

оправданная стоимость: вы не переплачиваете за ненужный функционал благодаря гибкому лицензированию.

WhatsUp Gold именно такой, каким и должен быть современный IT-продукт — работающий среди машин, созданный для людей.

В заключение

Заставить бизнес-процессы работать, улучшить эффективность каждого сотрудника и увеличить прибыль — не задачи мониторинга. Этот класс решений дает ощутимую помощь IT-отделу, который может улучшать процессы, а не просто их поддерживать. Как результат: стабильная работа всех сотрудников, экономия времени и денег.

Поэтому вопрос «Вкладывать ли деньги в IT?» — это по сути выбор между оставить в беде всех или помочь каждому.

Статья подготовлена совместно со специалистами компаний BAKOTECH и IT Horizon AS.