Как сделать IT-инфраструктуру видимой и зачем это нужно
Если представить технические потребности компании, как пирамиду Маслоу, то стабильная работа IT-инфраструктуры будет на одном из первых уровней. Она помогает бизнесу функционировать и развиваться. Поддержкой IT-инфраструктуры занимаются администраторы, которые должны знать все, что в ней творится.
Эволюционно бизнес-процессы становятся легче, а системы и их обслуживание — сложнее. В этой статье мы разберем, с какими проблемами сталкиваются сисадмины и какой софт лучше использовать для их решения.
Какая проблема
Неполадки влияют на пользователя быстрее, чем администраторы узнают о них. Классическая ситуация: сотрудники приезжают в офис к 9:00, пытаются приступить к своим задачам и понимают — Wi-Fi не работает. Работа офиса парализована и исправить это нужно как можно скорее, но для этого сисадминам необходимо проверить вручную с десяток возможных причин возникновения проблемы. Процесс не быстрый, а потому чаще всего приходится принимать временные меры, из-за чего корень проблемы остается, и ситуация повторяется. Это — как потушить пожар, но не устранить его причину.
Чтобы поддерживать и обслуживать сеть, нужна подробная информация о ее состоянии. Собирать такую информацию вручную — неэффективно. Сисадмины не знают масштаб каждой неполадки и, временами, пытаясь потушить незначительное возгорание, упускают что-то более важное.
Казалось бы, что страшного в неработающем Wi-Fi? Администраторы устранят эту неполадку за полчаса или час. А теперь просто представьте, что через 20 минут у вас важный созвон, который нельзя пропустить. И как бы вы не выламывали дверь в IT-отдел, починить все быстрее они просто не в состоянии.
Если компания не «откроет глаза», то есть, не обеспечит видимость инфраструктуры, рано или поздно какая-то поломка серьезно ударит по бизнесу.
Какое решение
Чтобы IT-отдел мог выполнять свою работу качественно, им на выручку приходит мониторинг сети. С ним администраторы делают ход конем: они предвидят потенциальные проблемы, оперативно реагируют на инциденты и видят, где нужно что-то поправить. Мониторинг помогает отследить все, что происходит в корпоративной сети и предотвратить неприятности до того, как пользователи почувствуют их влияние.
Работа администраторов становится удобнее, быстрее, а главное — качественнее. У них появляется время для улучшения существующих процессов и внедрения чего-то нового, например, программного обеспечения, которое облегчит работу сотрудникам. Само внедрение также проходит легче и быстрее, ведь администраторам не нужно тратить месяцы на устранение проблем, которые выявляются путем проб и ошибок.
Для бизнеса преимущества очевидны: меньше шансов, что затянется срок выполнения какого-то проекта из-за перебоя, все работает быстро и так, как надо.
Как итог — все счастливы! Сотрудники спокойно выполняют свою работу, сисадмины не тратят уйму времени на поиск «иголки в стоге сена», а компания не испытывает неудобств в виде нестабильности и финансовых потерь.
Как выбрать решение
Есть бесплатные решения, но такое ПО долго настраивать и трудно поддерживать из-за его ограниченного функционала. Одному специалисту трудно справиться с мониторингом, нужно расширять отдел, на поддержку ПО уходят большие суммы и возникает парадокс — бесплатные решения иногда оказываются дороже платных.
Мы живем не в сказке, поэтому бесплатные решения и крупные компании несовместимы. И вот почему:
- риски с обслуживанием и сопровождением;
- длительная ручная настройка решения;
- ограниченный инструментарий;
- бесплатные решения могут содержать уязвимости;
- сложность в масштабировании: компания растет, и софт уже не справляется;
- сложный пользовательский интерфейс, в котором приходится разбираться месяцами вместо того, чтобы заниматься более важными задачами;
- часто отсутствующая документация может привести к трудностям с эксплуатацией решения.
Если зависшее приложение или сбой в работе сети грозят вам потерей больших сумм — это повод искать что-то более надежное.
Платные решения берут на себя все рутинные задачи сисадминов: обнаружение неполадок, поиск причин сбоя, контроль каждого подключенного к сети устройства. Компании получают дополнительные возможности, качественную техподдержку и более расширенный функционал.
Казалось бы, выбрать технологию — не проблема, ведь мониторинг всегда остается мониторингом. На деле же все решения разные: с разным набором функций, с различными сценариями использования и для разных нужд. Иногда директора компаний выбирают решение «с запасом», такое, которое содержит ненужные конкретно для их компании функции. Этот «запас» может и не пригодиться, зато увеличатся расходы на IT-инструментарий и усложнится управление IT-инфраструктурой.
При выборе платного решения обращайте внимание на:
- Лицензирование. Вы должны четко понимать, что именно вам дает лицензия. Некоторые решения не умеют всего, что вам нужно, а некоторые имеют лишний функционал. Понимая, что вы получаете от лицензии, вы можете купить решение, которое легко настраивается или даже собирается конкретно под вашу компанию.
- Пробную версию. Чтобы потратить немалую сумму денег, нужно знать, за что вы платите. Для этого компании предлагают пробный период, где вы бесплатно тестируете все функции. Но иногда в пробной версии набор функций серьезно урезают, и вы не можете полноценно оценить решение.
- Удобство использования. Инвестиция в решение должна окупаться, а не приносить новую головную боль. Хорошее ПО упрощает работу сисадминов и помогает им управлять процессами, строить дашборды и оперативно устранять неполадки. А для бизнеса решение готовит отчеты, где наглядно показывает, за что вы платите.
Почему WhatsUp Gold (WUG)
WhatsUp® Gold — это инструмент управления IT-инфраструктурой, который позволяет диагностировать проблемы с максимальной точностью и оперативно реагировать на них.
WUG имеет ряд преимуществ для комфортной работы:
- автоматическое построение топологии сети. WUG определяет IT-окружение и создает интерактивную карту сети, где можно увидеть взаимосвязи и состояние всего, что к ней подключено: сетевых устройств, серверов, виртуальных машин, облачных и беспроводных сред;
- возможность интегрировать в любую стороннюю систему или приложение;
- удобный интерфейс для мониторинга сети и инфраструктуры в одной консоли;
- кастомизация до мелочей: от настройки софта конкретно под свои задачи до накладывания топологии сети на план здания;
- возможность получить оповещение о поломке любым удобным способом: через SMS, e-mail, Slack, Helpdesk или запуск собственного сценария;
- простое развертывание за 1 час;
- оправданная стоимость: вы не переплачиваете за ненужный функционал благодаря гибкому лицензированию.
WhatsUp Gold именно такой, каким и должен быть современный IT-продукт — работающий среди машин, созданный для людей.
В заключение
Заставить бизнес-процессы работать, улучшить эффективность каждого сотрудника и увеличить прибыль — не задачи мониторинга. Этот класс решений дает ощутимую помощь IT-отделу, который может улучшать процессы, а не просто их поддерживать. Как результат: стабильная работа всех сотрудников, экономия времени и денег.
Поэтому вопрос «Вкладывать ли деньги в IT?» — это по сути выбор между оставить в беде всех или помочь каждому.
Статья подготовлена совместно со специалистами компаний BAKOTECH и IT Horizon AS.