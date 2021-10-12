К 2023 году 45% потребителей перейдут на платежи в криптовалюте

Согласно исследованию консалтинговой компании Capgemini, внедрение криптовалютных платежей будет стремительно расти. Ожидается, что в ближайшие два года 45% потребителей перейдут на этот метод оплаты. На данное время используют криптовалюту для платежей менее 10% потребителей.

Аналитики изучили статистику Банка международных расчетов, Европейского центрального банка, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других центральных банков.

Причиной роста послужит растущая потребность в международных платежах и желание избежать высоких комиссий за транзакции. Отмечается, что криптовалютные кредитные карты лидируют по скорости распространения среди других инструментов для платежей.

Исследователи также считают, что перспективы развития криптовалют и стейблкоинов «туманные» из-за неоднозначной реакции правительств по всему миру.