iQOO Z5x: LCD-экран на 120 Hz, процессор Dimensity 900 и камера на 50 Мп

Компания iQOO представила смартфон среднего уровня Z5x. Новинка получила 6,58-дюймовый LCD-дисплей разрешением Full HD, соотношением сторон 20:9, поддержкой HDR10 и яркостью 650 нит. Частота обновления достигает 120 Hz, частота отклика сенсорного слоя — 240 Hz.

В смартфоне установлен восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 900. Чип поставляется в паре со встроенным 5G-модемом. За графику отвечает ускоритель Arm Mali-G68 MC4. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb. Двойная основная камера совмещает 50 Мп модуль и 2 Мп датчик для макросъемки. Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 44-ваттной подзарядки. В оснащение входят поддержка двух sim, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,95 × 75,30 × 8,50 мм, вес — 189 гр. Аппарат работает под управлением операционной системы Origin OS 1.0 на основе Android 11.

Стоимость смартфона iQOO Z5x:

6/128 Gb – 250 долларов;

8/128 Gb – 266 долларов;

8/256 Gb – 297 долларов.

Новинка уже поступила в продажу в Китае.