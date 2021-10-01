Intel представил нейроморфный процессор Loihi 2 и среду программирования Lava

Компания Intel представила второе поколение нейроморфных процессоров — Loihi 2. Первое поколение «самообучаемого нейроморфного процессора» Loihi было анонсировано в сентябре 2017 года. Loihi 2 имеет целый ряд улучшений технического и программного характера.

Кроме того, производитель рассказал о среде программирования Lava с открытым исходным кодом, позволяющей разрабатывать приложения для нейроморфных процессоров.

«Loihi 2 и Lava аккумулируют наработки нескольких лет исследований с использованием Loihi. Наш чип второго поколения работает быстрее, для него проще писать программы, что расширяет возможности его применения в ограниченных по мощности вычислительных системах. Мы открываем исходный код Lava для обеспечения лучшей совместимости программного обеспечения, тестирования и кроссплатформенного взаимодействия в этой области, а также для того, чтобы ускорить вывод продуктов на уровень коммерческой рентабельности», — сказал Майк Дэвис (Mike Davies), директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel.

Нейроморфные вычисления с применением специализированных микросхем, в которых сделана попытка воспроизвести принципы работы биологического мозга, позволят значительно увеличить скорость и энергетическую эффективность искусственного интеллекта. Речь идет о широком круге задач, возникающих при взаимодействии человека с машиной, включая компьютерное зрение, распознавание голоса и жестов, поиск и оптимизацию. На настоящее время Intel и ее партнеры уже продемонстрировали некоторые примеры таких разработок – это роботизированные руки, нейроморфная искусственная кожа и алгоритм распознавания запахов.

Улучшения в архитектуре Loihi 2 дают возможность работать с новыми классами нейроморфных алгоритмов и приложений, обеспечивая значительное повышение скорости обработки — до 10 раз. Выигрыш в плотность ресурсов достигает 15 раз. Микросхема Loihi 2 изготовлена с использованием предварительной версии техпроцесса Intel 4, в котором применяется EUV-литография. Чип имеет площадь 31 мм2 и содержит 2,3 млрд. транзисторов, а площадь одного ядра составляет 0,21 мм2. Он все так же содержит 128 нейронных ядер, но число доступных нейронов выросло со 128 тыс. до 1 млн. Объем памяти на ядро немного уменьшился, с 208 до 192 Kb, но теперь банки памяти можно более гибко распределять между нейронами и синапсами, а компрессия позволяет еще более эффективно использовать имеющийся объем.

На данное время компания предлагает участникам сообщества исследователей нейроморфных вычислений INRC в облаке Neuromorphic Research систему Oheo Gulch с одним процессором Loihi 2. В ближайшее время должна добавиться система Kapoho Point с восемью процессорами.

Программная платформа Lava Software Framework уже доступна для бесплатной загрузки на GitHub.