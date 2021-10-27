Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes

Капитализация компании Tesla в понедельник, 25 октября, превысила 1 трлн. долларов. Стоимость акций Tesla подорожали на 12,7% на фоне сделки с Hertz о поставке 100 тыс. электромобилей. Благодаря этому состояние генерального директора компании Илона Маска (Elon Musk) увеличилось сразу на 41,7 млрд. долларов. Он стал самым богатым человеком в истории человечества — Forbes оценило его состояние в 271,3 млрд. долларов.

Илон Маск владеет 21% акций Tesla. Также ему принадлежит миноритарная доля в SpaceX, которую оценивают в 74 млрд. долларов.

Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов издания Forbes был основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. На пике стоимости акций Amazon его состояние выросло до 212 млрд. долларов. Сейчас оно оценивается в 196,5 млрд. долларов.

Forbes составляет рейтинг богатейших людей с 1918 года. Тогда издание оценило состояние 30 самых богатых американцев, и лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием 1,2 млрд. долларов (в 2021 году с учетом инфляции это был бы ориентировочно 21 млрд. долларов).

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что Илон Маск, заработавший большую часть своего состояния благодаря компании Tesla, станет первым триллионером.