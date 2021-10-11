Илон Маск анонсировал пиво от Tesla — GigaBier

На фестивале Giga Fest в Германии, который проводился в честь запуска первого европейского завода Tesla, генеральный директор компании Илон Маск анонсировал запуск пива GigaBier. В названии алкогольного напитка прячется отсылка к Gigafactory — так Tesla называет свои предприятия. Судя по внешнему виду бутылки, ее дизайнеры вдохновлялись футуристичным электрическим пикапом Cybertruck.

На заводе Tesla в Германии будут выпускаться электрические кроссоверы Model Y. Производство планируется начать в ноябре этого года.

«Мы собираемся построить вокзал прямо на территории [предприятия]. Мы сделаем граффити по всей фабрике и снаружи. Мы даже собираемся выпить пива», — сказал Илон Маск.

Отметим, что в ноябре 2020 года американский производитель электромобилей уже запускал продажу текилы под собственной торговой маркой. Она стоила около 250 долларов за бутылку объемом 750 мл. Стоимость пива GigaBier пока не названа. Когда оно поступит в продажу, тоже неясно.

Ранее Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании из Пало-Альто в американском штате Калифорния в техасский Остин.