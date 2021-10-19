Игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000K 2021: Intel Core i7, графика RTX 3080 и зарядка на 100 Вт

Компания Lenovo представила игровой ноутбук Legion Y9000K 2021 Exploration Edition. Основной особенностью компьютера является использование «жидкого металла» в системе охлаждения, что обеспечивает в 5,9 раз более высокую теплопроводность по сравнению с термоинтерфейсами, применяемыми в прочих ноутбуках Legion.

Lenovo Legion Y9000K 2021 получил 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 х 1600 пикселей, частотой обновления 165 Hz и соотношением сторон 16:10. Экран занимает 92% всей поверхности крышки. Максимальная яркость дисплея достигает 500 нит.

Ноутбук построен на базе мобильного процессора Intel Core i7-11800H. На выбор предоставляется видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060/3070/3080 (до 130/140/165 Вт). Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, вместимость встроенного твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — 1 Tb.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 80 Втч, которая поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Ноутбук выполнен в титаново-сером цвете. Стоит отметить наличие клавиатуры с настраиваемой RGB-подсветкой и логотипом Legion c светящимся элементом в виде буквы «Y». Вес — 2,5 кг.

Стоимость и дата начала продаж Lenovo Legion Y9000K 2021 пока не сообщаются.