IBM представила бизнес-решение на базе ИИ для экологического мониторинга

Корпорация IBM анонсировала набор ПО для экологического мониторинга на базе искусственного интеллекта (ИИ), который поможет компаниям подготовиться и отреагировать на климатические и погодные риски, способные нарушить работу бизнеса. Новое решение упростит для компаний оценку их собственного воздействия на планету, облегчит соблюдение нормативных требований и ведение отчетности.

Компании видят переоценку активов, вызванную климатическими факторами, сталкиваются с нарушениями цепочек поставок и производственных процессов, а также растущими ожиданиями со стороны покупателей и инвесторов в отношении экологичности. В отчете «Global Risk Report 2021», представленном в рамках Всемирного экономического форума, экстремальные погодные условия, провал мероприятий по борьбе с климатическими изменениями и нанесение человеком ущерба окружающей среде были названы тремя основными рисками для бизнеса на ближайшие десять лет. Для решения этих проблем необходимы действенные экологические меры, но существующие методы зачастую слишком сложные и трудоемкие. Они требуют навыков работы с данными, опыта в преодолении климатических вызовов, а также много ручной работы и вычислительных мощностей.

IBM Environmental Intelligence Suite поможет компаниям автоматизировать управление экологическими рисками и сделать менеджмент более эффективным, наладить процессы, лежащие в основе достижения экологических целей, в том числе учет и сокращение углеродных выбросов. Пакет ПО использует метеорологические данные от IBM, самого точного в мире поставщика такой информации, передовые технологии геопространственной аналитики, которую уже применяют компании по всему миру, а также инновации от IBM Research. Это первый продукт, объединивший искусственный интеллект, метеорологические данные, аналитику климатических рисков и возможности для учета углеродных выбросов. Решение позволит компаниям тратить меньше ресурсов на обработку этих сложных данных и направить силы на анализ и принятие мер для совершенствования процессов.

IBM Environmental Intelligence Suite — это решение SaaS, которое разработано, чтобы помогать:

Отслеживать неблагоприятную экологическую обстановку, например, погодные аномалии, лесные пожары, наводнения, загрязнения воздуха, и уведомлять об этом.

неблагоприятную экологическую обстановку, например, погодные аномалии, лесные пожары, наводнения, загрязнения воздуха, и уведомлять об этом. Прогнозировать влияние климатических изменений и погоды на бизнес через аналитику климатических рисков.

влияние климатических изменений и погоды на бизнес через аналитику климатических рисков. Определять потенциальные сбои в работе и выделять ресурсы для реагирования на них и смягчения последствий.

и выделять ресурсы для реагирования на них и смягчения последствий. Измерять результаты и вести отчетность по экологическим инициативам, а также внедрять учет выбросов углерода, снизив при этом нагрузку на подразделения закупок и операционной деятельности.

Используя анонсированный пакет ПО, можно получать ценные сведения на базе экологической информации через API, дашборды, карты и уведомления, что дает возможность компаниям решать как возникающие операционные задачи, так и выстраивать долгосрочные стратегии развития. Например, ритейлеры смогут подготовиться к значительным перебоям с поставками и запасами из-за погодных условий, учесть экологические риски при выборе места для новых складов. Энергетические компании и коммунальные хозяйства смогут определять, где вдоль линии электропередач нужно обрезать деревья или какие критически важные объекты рискуют оказаться в зоне лесных пожаров, вызванных изменением климата. Супермаркеты смогут получить более точное представление о том, как их холодильные системы влияют на общий объем выбросов парниковых газов, и определить зоны, которые следует улучшить в приоритетном порядке.

«Будущее бизнеса и будущее окружающей среды тесно связаны. Компании сталкиваются не только с влиянием экстремальных погодных условий. Акционеры и регуляторы возлагают на них все больше ответственности за их воздействие на планету, — сказал Карим Юсуф (Kareem Yusuf), доктор наук, генеральный директор направления IBM AI Applications. — IBM объединяет возможности ИИ и гибридного облака, чтобы предоставить бизнесу аналитику экологических данных. Это поможет компаниям улучшить их экологические показатели и отчетность, повысить операционную эффективность, сократить потребление ресурсов, а также обеспечить устойчивость к климатическим изменениям».

Компании по всему миру уже используют метеорологические технологии и технологии ИИ, входящие в пакет IBM Environmental Intelligence Suite. Например, данные IBM об окружающей среде и геопространственную аналитику используют:

бразильская компания по производству этанола, сахара и электричества на базе биотоплива BP Bunge Bioenergia, чтобы лучше понять процессы сельскохозяйственного производства сахарного тростника и улучшить собственные оценки мирового производства сахара;

испанская компания Cajamar, один из лидеров агробизнеса, чтобы местные фермеры могли повысить урожайность и снизить воздействие на окружающую среду благодаря цифровому инструменту Plataforma Tierra.

IBM Environmental Intelligence Suite использует ИИ-инновации IBM Research, что упрощает учёным-климатологам и аналитикам обработку огромных массивов экологических данных. Также в решении применяется новый фреймворк для моделирования климатических рисков, который компании смогут использовать для получения прогнозов по лесным пожарам и наводнениям. Кроме того, в пакете будут задействованы уникальные технологии IBM Research по использованию обработки естественного языка и автоматизации с целью помочь компаниям в оценке выбросов углерода и поиске возможностей их сокращения, самостоятельно или совместно с поставщиками.

Пакет Environmental Intelligence Suite может быть интегрирован с более широким портфелем ПО IBM для дополнительной синергии от внедрения. Сюда входят решения IBM Maximo Application Suite, которое помогает защищать критически важных активы и продлевать их жизненный цикл , а также IBM Supply Chain Intelligence Suite, обеспечивающее лучшую устойчивость цепочек поставок.

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