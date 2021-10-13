14.10.2021

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IBM обязуется обеспечить навыками 30 млн. человек по всему миру к 2030 году

Сегодня компания IBM объявила о глобальном плане: к 2030 году помочь 30 млн. человек любых возрастов по всему миру получить новые навыки, необходимые для профессий будущего. Для достижения этой цели IBM обнародовала дорожную карту, в соответствии с которой компания собирается заключить более 170 новых академических и отраслевых партнерств. При реализации этого плана будут использоваться существующие карьерные платформы и учебные программы IBM с целью расширения доступа к образованию и востребованным техническим специальностям.

«Талант можно найти повсюду, а возможности обучения — нет, — сказал Арвинд Кришна, председатель и гендиректор IBM. — Вот почему мы должны предпринять масштабные и смелые шаги по расширению доступа к цифровым навыкам и возможностям трудоустройства, чтобы больше людей — независимо от их происхождения — могли воспользоваться преимуществами цифровой экономики. Сегодня IBM обязуется обеспечить 30 миллионам человек новые навыки к 2030 году. Это поможет демократизировать возможности, заполнить увеличивающийся разрыв в навыках и дать новым поколениям работников инструменты, необходимые для построения лучшего будущего для себя и всего общества».

Трудности, с которыми сталкиваются работодатели во всем мире при поиске квалифицированных кадров, представляют собой серьезное препятствие для экономического роста. По данным Всемирного экономического форума, в результате устранения пробелов в знаниях и навыках к 2028 году мировой ВВП может увеличиться на 11,5 трлн. долларов. Но, чтобы это стало возможным, системы образования и профессиональной подготовки должны не отставать от требований рынка. Согласно ВЭФ, чтобы это получилось, государственному и частному секторам нужно такое сотрудничество в сфере образования и обучения, которое идет в ногу с требованиями рынка, демографическими изменениями и технологическим прогрессом.

Программы для всех и каждого

За счет разнообразия предложений и гибкого подхода портфель образовательных программ IBM становится все более уникальным и эффективным. Это также отражает концепцию IBM, согласно которой универсальный подход попросту не работает, когда речь идет об образовании. IBM предлагает различные программы: от технических курсов для подростков в обычных школах и университетах до оплачиваемых стажировок и практик в IBM. Программы развития навыков и обучения IBM также подразумевают шефство над учащимися и предоставление бесплатного индивидуального онлайн-обучения для молодых специалистов.

План IBM по обучению 30 млн. человек опирается на широкий набор программ, а также сотрудничество с университетами и ключевыми государственными учреждениями, включая центры занятости. Партнерства также распространяются на неправительственные организации, особенно те, которые ориентированы на малообеспеченную молодежь, женщин и ветеранов войн. В целом усилия IBM призваны мотивировать частный сектор по всему миру создавать и расширять возможности для традиционно незащищенных слоев населения.

Мартин Сундблад, менеджер по исследованиям и со-руководитель европейской практики по навыкам в IDC сказал: «Цифровая трансформация достигла той точки, когда она затрагивает все рабочие процессы, функции и роли на предприятиях и в организациях, а потребность в обучении становится обязательной для принятия обществом. Развитие цифровых навыков, хоть и в разных масштабах и формах, теперь требуется по всей системе образования, в большинстве бизнес-функций и в профессиональном ИТ-сообществе для того, чтобы не ставить под угрозу осуществленные инвестиции. Программа IBM имеет размер и охват, которые поддержат этот переход».

Об образовательных инициативах компании IBM

Давняя приверженность IBM к поддержке образования давно лежит в основе КСО-инициатив компании. Десять лет назад IBM запустила программу P-TECH, революционную модель государственного образования, призванную восполнить пробел в знаниях и навыках в сфере высоких технологий. Кроме того, компания внедрила программы повышения квалификации и переподготовки для членов сообществ на всех этапах их обучения. Эти программы улучшают техническую подготовку специалистов на должностях, связанных с кибербезопасностью, квантовыми вычислениями, когнитивными технологиями ИИ, дизайн-мышлением и цифровым маркетингом. Они также подразумевают получение ориентированных на профессионалов навыков, будь то создание резюме, совместная работа, подготовка презентации, организация времени и развитие осознанности. IBM предлагает сочетание практических и виртуальных программ, чтобы доступ к обучению был у людей в любой точке мира.

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