Hyundai Mobis разрабатывает технологию, которая позволит поворачивать колеса электромобилей под углом 90 градусов

Южнокорейская компания Hyundai Mobis объявила о том, что их новая разработка позволит электромобилям выворачивать колеса под углом 90 градусов. Это станет возможным благодаря уникальной технологии использования аккумуляторов и электромоторов в комплекте силовой установки.

В ближайшем будущем электромобили смогут разворачиваться на месте и смещаться в нужную сторону под строгим перпендикулярным углом, что заметно облегчит рабочую задачу автомобилисту на загруженной трассе и сделает процесс парковки, а также маневрирования на городских магистралях проще и безопаснее, сообщает информационное издание Business Korea. Классическая конструкция автомобилей с механической связью между колесом и силовым приводом, не может обеспечить угол поворота более стандартных 30 градусов.

К 2023 году Hyundai Mobis обещает разработать готовую платформу с функцией поворота колес на 90 градусов, а к 2025 году она оснастит ее возможностью автоматического управления. Так как марки Hyundai и Kia являются главными клиентами данного поставщика компонентов, то можно ожидать появление соответствующих моделей в ассортименте их продукции.