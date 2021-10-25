26.10.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиHyundai Mobis разрабатывает технологию, которая позволит поворачивать колеса электромобилей под углом 90 градусов

Hyundai Mobis разрабатывает технологию, которая позволит поворачивать колеса электромобилей под углом 90 градусов

Hyundai Mobis

Южнокорейская компания Hyundai Mobis объявила о том, что их новая разработка позволит электромобилям выворачивать колеса под углом 90 градусов. Это станет возможным благодаря уникальной технологии использования аккумуляторов и электромоторов в комплекте силовой установки.

В ближайшем будущем электромобили смогут разворачиваться на месте и смещаться в нужную сторону под строгим перпендикулярным углом, что заметно облегчит рабочую задачу автомобилисту на загруженной трассе и сделает процесс парковки, а также маневрирования на городских магистралях проще и безопаснее, сообщает информационное издание Business Korea. Классическая конструкция автомобилей с механической связью между колесом и силовым приводом, не может обеспечить угол поворота более стандартных 30 градусов.

К 2023 году Hyundai Mobis обещает разработать готовую платформу с функцией поворота колес на 90 градусов, а к 2025 году она оснастит ее возможностью автоматического управления. Так как марки Hyundai и Kia являются главными клиентами данного поставщика компонентов, то можно ожидать появление соответствующих моделей в ассортименте их продукции.

ТЕГИ:
Представлен смартфон среднего уровня OPPO A56 5G
Apple выпустила macOS 12 Monterey – обновленные FaceTime и Safari, Live Text и многое другое
Новости по теме
Автомобили
Xiaomi планирует начать массовое
Автомобили
Мировые продажи электромобилей в
Blockchain Автомобили
Tesla скоро снова начнет продава