Huawei представила smart-часы Watch GT 3 с автономностью до 14 дней

Компания Huawei представила smart-часы Watch GT 3. Устройство представлено в двух версиях — 42 мм с экраном диаметром 1,32 дюйма и 46 мм с экраном диаметром 1,46 дюйма. В обоих случаях используются панели AMOLED. Разрешение одинаковое — 466 × 466 пикселей.

Корпуса в обоих случаях изготовлены из нержавеющей стали, а задняя крышка — из композитного материала. Гаджет заключен в герметичный корпус (5ATM). На выбор пользователя предоставляется комплектный браслет из нержавеющей стали, фторэластомера, кожи или плетеного нейлона. Пользователям доступны свыше 10 тыс. тем оформления. Габариты старшей модели — 45,9 x 45,9 x 11 мм, младшей — 42,3 x 42,3 x 10,2 мм. Вес — 42,6 и 35 гр. соответственно.

Huawei Watch GT 3 стали первыми часами линейки GT, которые получили вращающееся колесико и тактильный отклик. Часы поддерживают более 100 режимов тренировок, включая 19 профессиональных и 12 видов занятий на свежем воздухе. Устройство способно снимать большое количество различных показателей. В частности, ведется подсчет сожженных калорий, анализ качества сна, изменения частоты сердечных сокращений, в круглосуточном режиме отслеживается уровень содержания кислорода в крови. Измеряется также температура тела.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 14 дней у старшей версии (при обычном использовании) и 7 дней у младшей. Новинка первой в серии GT обзавелась поддержкой быстрой беспроводной зарядки.

В оснащение входят акселерометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик сердечного ритма, сенсоры давления и температуры. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, приемник спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС. Работает новинка под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS.

Стоимость smart-часов Huawei Watch GT 3 в Европе составляет: 42-мм версия — 329 евро, 46-мм вариант – 349 евро. Дата начала продаж пока не объявлена.