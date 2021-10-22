Huawei FreeBuds Lipstick: TWS-наушники с ANC и автономностью до 24 часов

Компания Huawei представила полностью беспроводные наушники FreeBuds Lipstick с системой активного шумоподавления. Отмечается, что над внешним обликом новинки трудилась международная группа дизайнеров в Парижском центре эстетических исследований компании.

Наушники представлены в ярко-красной расцветке, внешне напоминая футляр женской помады и поставляются в ароматизированной подарочной коробке. Кейс изготовлен из устойчивой к коррозии нержавеющей стали класса «люкс» и выполнен в золотистом и черном цветах.

Наушники оснащены аккумулятором емкостью 30 мАч. Заявленная автономность составляет до 2,5 и 4 часов при включенной и отключенной функции ANC соответственно. Время автономной работы с учетом кейса – 20 часов и 24 часа соответственно. Вкладыши заряжаются за час в футляре. Для подзарядки самого кейса без наушников требуется столько же времени.

Есть защита от пыли и брызг по стандарту IPX4. Гарнитура оснащена модулем Bluetooth 5.2 и сенсорными панелями для управления плейлистом и ответа на телефонные звонки. Huawei FreeBuds Lipstick работают с устройствами на базе операционных систем Android и iOS.

Стоимость в Европе составляет 249 долларов.