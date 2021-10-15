HTC представила компактную и легкую VR-гарнитуру Vive Flow для работы и развлечений

Компания HTC официально представила новую VR-гарнитуру Vive Flow. Новинка позиционируется как устройство для общения, просмотра мультимедийного контента, медитации и тренировки мозга при помощи развивающих приложений.

HTC Vive Flow имеют двухшарнирную складную конструкцию, разработанную с учетом разных форм и размеров головы, а также мягкую лицевую накладку для комфортного продолжительного использования аксессуара. Вес составляет всего 189 гр (кабель 1,2 м +50 гр).

«Медитация, выполнение простых упражнений на растяжку, тренировка памяти, просмотр любимых фильмов и передач, общение с друзьями и коллегами при помощи Vive Sync — все эти процессы могут быть усовершенствованы и оптимизированы благодаря легкому, компактному устройству, помещающемуся в кармане. VR-очки Vive Flow — это новый уровень эволюционных технологий, созданных на основе более целостного взгляда на то, как сделать жизнь лучше», — сказал Шер Вонг, председатель и генеральный директор HTC.

Погружение в VR-контент пользователю обеспечивают дисплеи с суммарным разрешением 3,2K, частотой обновления 75 Hz и углом обзора в 100 градусов. Устройство оснащается линзами с регулируемой фокусировкой и активной системой охлаждения, которая отводит нагретый воздух от лица, направляя его вверх.

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Система работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon XR1 в связке с 4 Gb оперативной и 64 Gb встроенной памяти. Фронтальные камеры позволяют вывести видеопоток на экран, чтобы пользователь мог ориентироваться в пространстве. Заявлено шесть степеней свободы (6DoF).

Vive Flow поставляется без контроллеров, а для управления подключается к смартфону через Bluetooth. Также VR-гарнитура оснащена стереодинамиками с поддержкой технологии пространственного звука. Очки пока не совместимы с устройствами на iOS или процессорах Exynos, только с Android 9 и выше.

HTC Vive Flow поступят в продажу уже в следующем месяце по цене 499 долларов. Отдельно в продажу поступят комплекты гигиенических накладок, защитный футляр и адаптер питания.

Компания также предлагает специальный тариф на подписку Viveport: за 5,99 долларов в месяц она предоставляет пользователям неограниченный доступ к широкому спектру приложений для тренировки мозга, общения, играм и эксклюзивному контенту.