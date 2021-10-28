Honor X30i — смартфон среднего уровня с Dimensity 810 5G

Компания Honor представила недорогой смартфон с поддержкой сетей пятого поколения X30i. Устройство получило IPS-дисплей с диагональю 6,7 дюйма разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Экран занимает 93,6% площади фронтальной панели.

Honor X30i построен на базе процессора восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 810 5G с максимальной тактовой частотой 2,5 GHz. Чип поддерживает технологии GPU Turbo X и Link Turbo X для повышения производительности игр и вызовов соответственно. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной памяти -128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп (f/1.8) главный датчик, макрообъектив на 2 Мп (f/2.4) и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0). Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания. Габариты составляют 163,4 x 74,7 x 7,45 мм, вес – 175 гр. Новинка функционирует на базе операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Magic UI 5.0.

Стоимость Honor X30i в версии 6/128 Gb составляет 219 долларов, модификация 8/128 Gb – 265 долларов, а вариант с 6/128 Gb памяти будет предложен за 297 долларов. В продажу аппарат поступит 5 ноября.