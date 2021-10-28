Honor X30 Max: 7,09-дюймовый дисплей и процессор Dimensity 900

Помимо смартфона X30i компания Honor представила еще одну новинку — X30 Max. Аппарат получил большой IPS-дисплей с диагональю 7,09 дюйма. Панель имеет разрешение FHD+, частоту обновления 60 Hz, компоновку пикселей RGBW, максимальную яркость 780 нит, а также поддержку HDR10. Экран занимает 90% площади всей лицевой поверхности. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Сверху и снизу находятся стереодинамики, благодаря чему в горизонтальном положении создается стереоэффект.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 900. В состав чипа входят графический контроллер ARM Mali-G68 MC4 и модем 5G SA/NSA. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость встроенной памяти -128 или 256 Gb. Основная камера включает датчики 64 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, позволяющей за полчаса восполнить 47% энергии. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания. Габариты составляют 174,37 x 84,91 x 8,3 мм, вес – 228 гр. Смартфон функционирует на базе операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Magic UI 5.0.

В продажу Honor X30 Max поступит 11 ноября в двух версиях – 8/128 Gb памяти за 375 долларов и 8/256 Gb за 422 долларов.