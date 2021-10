Honor возобновляет сотрудничество с Google

Официальные лица Honor подтвердили, что компания возобновила сотрудничество с Google, а глобальная версия серии Honor 50 будет оснащена набором сервисов и приложений Google Mobile Services (GMS). Анонс серии в Европе должен состояться 26 октября.

HONOR has succeeded in confirming cooperation with a number of supplier partners in the early stage. #HONOR50 series will be equipped with Google Mobile Services, which will provide a more comprehensive application environment and extraordinary mobile experience to our customers. pic.twitter.com/rAhByQVAlx

