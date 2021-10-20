Google запустил подписку Pixel Pass — фирменные сервисы компании и Pixel 6 с расширенной гарантией за 45 долларов в месяц

Вместе с новыми флагманами Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания Google представила пакет единой подписки Pixel Pass, в который входят смартфоны, расширенная гарантия, 200 Gb в облаке Google One, Google Play Pass, YouTube Premium и YouTube Music Premium. По сути, Pixel Pass — это аналог Apple One, но с несколькими ключевыми отличиями.

Стоимость подписки составляет 45 долларов в месяц за Pixel 6 или 55 долларов за Pixel 6 Pro. По словам компании, с Pixel Pass можно сэкономить до 294 долларов за два года. Если включить в подписку тарифный план Google Fi, то экономия возрастет до 414 долларов по сравнению с покупкой смартфона и всех вышеупомянутых услуг по отдельности. Отменить подписку можно в любое время, но вернуть смартфон при этом не получится. Пользователю придется выплатить оставшуюся сумму устройства, притом стоимость смартфона уже будет стандартной.

Подписка Pixel Pass пока что доступна только пользователям в США. Позже она может появится в Европе.