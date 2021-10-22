Google снизила комиссию для приложений с подписками

Компания Google объявила о том, что разработчики всех приложений, в которых используется система подписки, теперь будут платить значительно меньше. В большинстве случае комиссия снижается с 30% до 15%.

Кроме того, приложения с такими сервисами, как электронные книги и потоковая передача музыки по запросу, будут иметь право на комиссию всего 10%. Требуется, чтобы приложения поддерживали новейшие функции Android на планшетах и Chromebook, Wear OS, Android/Google TV и Cast.

Причина более низкой платы за электронные книги и приложения для потоковой передачи музыки, названная Google, заключается в том, что «затраты на контент составляют большую часть продаж» и что ставки «учитывают отраслевую экономику вертикалей медиаконтента». В отличие от предыдущего пересмотра комиссий, эта новая модификация политики не привязана к общему доходу.

Новые тарифы вводятся с 1 января 2022 года, и Google заявляет о «положительных отзывах партнеров-разработчиков об этом изменении».

Google также сообщила, что только 3% разработчиков в Play Store предлагают товары внутри приложения или платные приложения.