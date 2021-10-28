28.10.2021

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Google представил операционную систему Android 12L

Google Android 12L

Пока производители смартфонов тестируют Android 12, компания Google на конференции Android Dev Summit неожиданно анонсировала новую версию операционной системы — Android 12L.

Android 12L ориентирована на устройства с большими экранами — складные смартфоны, планшеты и ноутбуки на основе Chrome OS. Она подходит и для обычных смартфонов, но основное внимание уделяется другим устройствам. Бета-регистрация для устройств Pixel будет запущена позже в предварительной версии.

Google Android 12L

В ОС представлены дополнительные инструменты многозадачности и оптимизированный пользовательский интерфейс. По умолчанию Android 12L также должен улучшать внешний вид приложений на устройствах с большим экраном.

Google Android 12L

Усовершенствован способ отображения уведомлений, быстрых настроек, экрана блокировки, обзора и домашнего экрана на больших экранах. Системные приложения на Android 12L также были оптимизированы.

Новая панель задач теперь немного напоминает iPadOS. Упрощен доступ к режиму разделенного экрана, нужно просто перетащить значок с панели задач на экран, чтобы вызвать его. Это также означает, что каждое приложение на Android теперь поддерживает режим разделенного экрана.

Релиз запланирован на начало следующего года, а первая бета-версия для разработчиков (всего их будет три) должна появится уже в этом декабре.

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