Google представил операционную систему Android 12L

Пока производители смартфонов тестируют Android 12, компания Google на конференции Android Dev Summit неожиданно анонсировала новую версию операционной системы — Android 12L.

Android 12L ориентирована на устройства с большими экранами — складные смартфоны, планшеты и ноутбуки на основе Chrome OS. Она подходит и для обычных смартфонов, но основное внимание уделяется другим устройствам. Бета-регистрация для устройств Pixel будет запущена позже в предварительной версии.

В ОС представлены дополнительные инструменты многозадачности и оптимизированный пользовательский интерфейс. По умолчанию Android 12L также должен улучшать внешний вид приложений на устройствах с большим экраном.

Усовершенствован способ отображения уведомлений, быстрых настроек, экрана блокировки, обзора и домашнего экрана на больших экранах. Системные приложения на Android 12L также были оптимизированы.

Новая панель задач теперь немного напоминает iPadOS. Упрощен доступ к режиму разделенного экрана, нужно просто перетащить значок с панели задач на экран, чтобы вызвать его. Это также означает, что каждое приложение на Android теперь поддерживает режим разделенного экрана.

Релиз запланирован на начало следующего года, а первая бета-версия для разработчиков (всего их будет три) должна появится уже в этом декабре.