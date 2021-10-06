Google Photos теперь позволяет изменять дату и время в мобильном приложении

Компания Google добавила новую функцию в популярный сервис обмена и хранения фотографий Google Photos. Теперь пользователи могут редактировать дату и время своих фото и видео прямо в приложении. Новая функция уже доступна в приложениях для Android и iOS.

Ранее редактировать дату и время в самом приложении было невозможно. Для этого пользователи использовали сторонние приложения.

При смахивании вверх по изображению в Google Photos рядом с датой и временем появляется новая кнопка редактирования на Android. На iOS такой кнопки нет: пользователя могут изменить дату и время, нажав на них.

Отметим, что эта функция достаточно давно доступна в веб-версии Google Photos.