Google Photos теперь позволяет изменять дату и время в мобильном приложении
Компания Google добавила новую функцию в популярный сервис обмена и хранения фотографий Google Photos. Теперь пользователи могут редактировать дату и время своих фото и видео прямо в приложении. Новая функция уже доступна в приложениях для Android и iOS.
Ранее редактировать дату и время в самом приложении было невозможно. Для этого пользователи использовали сторонние приложения.
При смахивании вверх по изображению в Google Photos рядом с датой и временем появляется новая кнопка редактирования на Android. На iOS такой кнопки нет: пользователя могут изменить дату и время, нажав на них.
Отметим, что эта функция достаточно давно доступна в веб-версии Google Photos.