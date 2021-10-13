Google начал отмечать самые интересные участки видео на YouTube
Компания Google начала тестирование на ограниченном круге пользователей новой функции видеосервиса YouTube. Об этом сообщает 9to5google.
Пользователи могут выделять участки видеоролика, которые показались им наиболее интересными. В результате участники тестирования могут наблюдать на компьютерах и мобильных устройствах своего рода график над полосой воспроизведения в плеере, показывающий, какую часть ролика другие пользователи пересматривали часто, какую — реже.
Новая функция будет полезна на роликах с большой продолжительностью. Пиковые моменты видео дополнительно отмечаются звездочками.В качестве примера можно привести обучающие видеоролики, в которых ключевой момент может быть расположен в середине или даже в конце, а пользователь хочет получить эту информацию побыстрее.