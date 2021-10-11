11.10.2021

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Голосовые сообщения в WhatsApp можно будет ставить на паузу прямо во время записи

WhatsApp

Команда разработчиков популярного мессенджера WhatsApp тестирует новую полезную функцию — постановка на паузу голосовых сообщений прямо во время записи.

Пользователям больше не нужно будет удалять голосовые сообщения и перезаписывать их заново. Поставленное на паузу голосовое сообщение можно будет продолжать записывать в любое время.

Пока что эта функция появилась в новой бета-версии мессенджера для iOS, версия для Android выйдет позже. Когда функция появится в пользовательской версии WhatsApp – пока не сообщается.

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