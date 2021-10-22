22.10.2021

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Голосовые чаты Twitter Spaces теперь доступны всем пользователям

Twitter Spaces

Twitter запустил функцию Spaces (аналог Clubhouse) для всех пользователей. До настоящего момента возможность создавать собственный голосовой чат была только у пользователей с 600 и более подписчиков.

Теперь любой пользователь Android и iOS может организовать голосовой чат, независимо от того, сколько человек на него подписаны.

В последние несколько месяцев компания также добавила функции, которые значительно улучшают пользовательский опыт. Например, инструмент «Темы», который позволяет добавлять заранее заданные теги, чтобы облегчить поиск аудиокомнаты.

С возможностями новой функции можно ознакомиться на официальной странице Twitter Spaces.

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