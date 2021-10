Голосовые чаты Twitter Spaces теперь доступны всем пользователям

Twitter запустил функцию Spaces (аналог Clubhouse) для всех пользователей. До настоящего момента возможность создавать собственный голосовой чат была только у пользователей с 600 и более подписчиков.

Теперь любой пользователь Android и iOS может организовать голосовой чат, независимо от того, сколько человек на него подписаны.

the time has arrived — we’re now rolling out the ability for everyone on iOS and Android to host a Space

if this is your first time hosting, welcome! here’s a refresher on how pic.twitter.com/cLH8z0bocy

— Spaces (@TwitterSpaces) October 21, 2021