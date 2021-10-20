God of War (2018) выйдет на ПК

Неожиданно в Steam и EGS появились странички игры God of War. Это эксклюзив Sony PlayStation, вышедший в 2018 году.

Компания Sony опубликовала официальный пресс-релиз, в котором говорится что игра выйдет на ПК 14 января 2022 года. Согласно пресс-релизу, к августу 2021 года было продано 19,5 млн. копий God of War для PlayStation 4.

ПК-версия консольного хита включает широкий выбор графических параметров и предустановленных настроек, благодаря которым можно будет настроить графику под уровень мощности своего устройства. Игра получит поддержку DLSS и Reflex от NVIDIA, а также широкоформатных мониторов 21:9. Разработчики подчеркнули, что усовершенствовали графику для ПК, в том числе повысили качество теней, улучшили отражения, а также добавили поддержку объемного освещения GTAO и SSDO. Системные требования пока не объявлены. Но известно, что игра будет требовать 80 Gb свободного пространства на накопителе.

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Купивший цифровую версию God of War на ПК получит Доспехи обета Смерти для Кратоса и Атрея, Щит «Страж Изгнанника», Кулачный щит горна, Сияющий эльфийский щит души и Щит «Деккеншильдр». В данное время уже можно оформить предзаказ.