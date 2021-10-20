God of War (2018) выйдет на ПК
Неожиданно в Steam и EGS появились странички игры God of War. Это эксклюзив Sony PlayStation, вышедший в 2018 году.
Компания Sony опубликовала официальный пресс-релиз, в котором говорится что игра выйдет на ПК 14 января 2022 года. Согласно пресс-релизу, к августу 2021 года было продано 19,5 млн. копий God of War для PlayStation 4.
ПК-версия консольного хита включает широкий выбор графических параметров и предустановленных настроек, благодаря которым можно будет настроить графику под уровень мощности своего устройства. Игра получит поддержку DLSS и Reflex от NVIDIA, а также широкоформатных мониторов 21:9. Разработчики подчеркнули, что усовершенствовали графику для ПК, в том числе повысили качество теней, улучшили отражения, а также добавили поддержку объемного освещения GTAO и SSDO. Системные требования пока не объявлены. Но известно, что игра будет требовать 80 Gb свободного пространства на накопителе.
Купивший цифровую версию God of War на ПК получит Доспехи обета Смерти для Кратоса и Атрея, Щит «Страж Изгнанника», Кулачный щит горна, Сияющий эльфийский щит души и Щит «Деккеншильдр». В данное время уже можно оформить предзаказ.