General Motors представил собственный автопилот нового поколения

Компания General Motors представила компьютерную систему помощи водителю нового поколения. Утверждается, что автопилот Ultra Cruise может справиться с 95% дорожных ситуаций без участия водителя.

Какие именно автомобили General Motors получат эту систему пока неизвестно. Сообщается, что это будут автомобили класса люкс, которые выйдут на рынок в 2023 году. К 2030 году General Motors начнет предлагать специализированное программное обеспечение для автономного вождения.

По сравнению с предыдущим поколением ассистента Super Cruise, который был представлен в 2017 году, новый Ultra Cruise имеет ряд новых функций. На данное время он может автономно управлять автомобилями без участия водителя на дорогах общей протяженностью более 3,2 млн. км. Планируется, что в будущем эта цифра должна вырасти до 5,5 млн. км, причем в память Ultra Cruise войдут дороги почти всех стран мира.