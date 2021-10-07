07.10.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиGeneral Motors представил собственный автопилот нового поколения

General Motors представил собственный автопилот нового поколения

General Motors

Компания General Motors представила компьютерную систему помощи водителю нового поколения. Утверждается, что автопилот Ultra Cruise может справиться с 95% дорожных ситуаций без участия водителя.

Какие именно автомобили General Motors получат эту систему пока неизвестно. Сообщается, что это будут автомобили класса люкс, которые выйдут на рынок в 2023 году. К 2030 году General Motors начнет предлагать специализированное программное обеспечение для автономного вождения.

По сравнению с предыдущим поколением ассистента Super Cruise, который был представлен в 2017 году, новый Ultra Cruise имеет ряд новых функций. На данное время он может автономно управлять автомобилями без участия водителя на дорогах общей протяженностью более 3,2 млн. км. Планируется, что в будущем эта цифра должна вырасти до 5,5 млн. км, причем в память Ultra Cruise войдут дороги почти всех стран мира.

ТЕГИ:
Microsoft представил линейку аксессуаров к 20-летию Xbox
ViewSonic и Hustle Fund анонсируют всемирную премию для начинающих предпринимателей «Акселерация для всех»
Новости по теме
Автомобили
Tesla начала продавать автопилот
Автомобили
Илон Маск признал переоценку сво
Автомобили
Электрокроссоверы марки Honda бу