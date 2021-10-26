27.10.2021

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Функция автоматических субтитров Zoom стала бесплатной для всех пользователей

Zoom

Одна из платных функций Zoom стала бесплатной для всех пользователей. Речь идет о функции автоматических скрытых субтитрах.

Раньше за доступ к этой функции нужно было платить, но в начале года компания Zoom заявила, что сделает ее доступной для всех.

Если вы участвуете в разговоре и хотите попросить ведущего включить транскрипцию, вы можете сделать это с помощью панели инструментов совещания. На данный момент эта функция работает только с английским языком, но скоро обещана поддержка большого количества других языков (около 30).

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