Fujifilm представил мобильный принтер Instax Link Wide

Компания Fujifilm объявила о выпуске принтера для смартфонов Instax Link Wide. Новинка позволяет печатать изображения в большом формате на пленке Instax Wide – впервые в категории принтеров для смартфонов.

Для того, чтобы использовать принтер, на смартфоне необходимо установить бесплатное приложение Instax Link WIDE App, которое передает изображения на принтер через Bluetooth. По словам производителя, это приложение «открывает перед пользователем бесконечные творческие возможности и развлекательные опции». Кроме того, Link Wide совместим с беззеркальной цифровой камерой FUJIFILM X-S10, благодаря чему фотограф может отправлять снимки с камеры прямо на принтер Link Wide.

Передача изображений на принтер, по заверению производителя, происходит не дольше 12 секунд, а сама печать одного снимка занимает около 30 секунд. Принтер рассчитан на картриджи Instax Wide с листами размерами 108 x 85 мм. Размеры изображения равны 99 x 62 мм. На одной зарядке встроенного аккумулятора принтер способен напечатать до 100 снимков подряд. Два режима работы (Rich и Natural) дают возможность выбирать между «яркой и иммерсивной, или насыщенной и классической» цветовыми схемами.

Дополнительные функции приложения включают в себя возможность печати кадров из видео и «Режим QR-печати» — можно добавить на изображение QR-код для сканирования с возможностью записи звука, добавления ссылки на веб-сайт, отметки своего местоположения и записи скрытого сообщения.

Fujifilm Instax Link Wide будет доступен в двух цветах: пепельный белый и серый мокко. Принтер поступит в продажу в конце этого месяца по цене 150 долларов.