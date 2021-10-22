«Философия R.I.S.K.: то, чем занимаются люди, должно приносить им счастье»

Более 15 лет Рашад Султанов является частью большой команды НПК R.I.S.K. Постоянное повышение квалификации, упорство и любовь к своему делу позволили ему сформировать и выстроить целое подразделение. Сейчас он возглавляет департамент инфраструктурных решений компании. О том, как строится работа департамента с партнерами, в частности, с таким как Dell Technologies, и клиентами, как компания заботится о развитии своих сотрудников, Рашад Султанов рассказывает в сегодняшнем интервью InfoCity.

— Чем занимается департамент инфраструктурных решений компании R.I.S.K.?

— Наш департамент представляет собой своеобразный центр компетенций компании по всем вопросам, связанным с инфраструктурой. Это огромное количество технологий, продуктов и решений. Мы выделили ряд основных и востребованных на рынках стран, где наша компания работает, направлений, сформировали пул вендоров и портфель услуг, которые стараемся продвигать среди клиентов. Ежегодно приоритетные направления пересматриваются, делается больший упор на актуальные тенденции, а также пытаемся заглянуть в будущее, добавляя что-то новое. Наша цель — изучение новейших технологий и внедрение этих новшеств в реализуемых проектах, поэтому мы не зацикливаемся ни на одном вендоре. Но в общем пуле вендоров нашим стратегическим партнером является Dell Technologies.

Профессионализм нашей команды подтвержден многочисленными сертификатами вендоров как по внедрению решений, так и по части их поддержки. Ведь очень важно, чтобы проектами наших клиентов занимались люди, которые прекрасно знают все тонкости и нюансы внедряемых технологий. И, кроме этого, они должны понимать, чем занимается заказчик, уметь выявить проблему, о которой клиент может быть даже не подозревает, и предложить ему самый оптимальный вариант решения этой проблемы.

— Как строится процесс работы с заказчиком? Вы приступаете к общению после победы в тендере?

— Далеко не все проекты начинаются с тендера, но любому проекту предшествует аудит. Пообщавшись с потенциальным заказчиком, уже приблизительно можно понять его проблемы и представить процедуры, способствующие их решению, но профессиональный аудит поможет понять полную нагрузку инфраструктуры, выявить проблемные места и подготовить конкретное предложение. Не всегда заказчики бывают в курсе причин, негативно сказывающихся на бизнес-процессах компании. Исключения, конечно, бывают, но, говоря о двух-трех проблемах, они могут не представлять общей ситуации. С помощью аудита мы помогаем выявить причину этих проблем, предоставив проработанный отчет.

— А от чего зависит необходимость проведения аудита?

— Если мы понимаем, что у заказчика есть реальная потребность в аудите и он готов к осуществлению инфраструктурных изменений. Многолетняя практика позволила нам составить план проведения аудита по всем пунктам, а зная, какое оборудование используется у клиента, можно понять, сколько времени уйдет на это. В основном процесс такого аудита занимает максимум 4 дня и осуществляется сертифицированным инженером. Даже если заказчик при выполнении работ в будущем отдаст предпочтение другой компании, наш отчет по аудиту поможет ему. Мы прекрасно понимаем, что процесс выделения бюджетов на IT в ряде компаний происходит очень тяжело и объяснить необходимость в осуществлении структурных изменений руководству бывает сложно. Поэтому мы как бы помогаем IT-департаментам потенциальных заказчиков своим документом, позволяющим подкрепить их заявление на приобретение какого-то оборудования.

Другое дело, когда аудит необходимо провести в розничной сети с массой филиалов. Этот процесс может занять до трех месяцев и потребует дополнительных финансовых затрат от заказчика. В случае же проведения обычного аудита прощупывается почва для выявления общей проблемы клиента. Я также хочу отметить, что проведение подобной процедуры не подразумевает лишь продажу оборудования в перспективе. Мы ищем оптимальное решение, которое поможет заказчику получить экономическую выгоду. Например, может быть для него кажется актуальным и экономичным вариантом приобретение сегодня дополнительной корзины с 10 дисками, но через 1-2 года закончится официальная сервисная поддержка используемой системы хранения данных и ее продление обойдется дороже, чем приобретение новой СХД сейчас.

— Какие еще профессиональные сервисы, кроме аудита, вы предлагаете как инфраструктурное подразделение компании R.I.S.K.?

— Все, что на данный момент есть в индустрии, включая консалтинг, аутсорсинг IT-сервисов, проекты по поддержке работоспособности оборудования и сервисов. У многих наших клиентов есть большие IT-отделы, но в каких-то случаях им просто не хватает сертифицированных специалистов, а у нас большая база таких инженеров. В случае подписания договора об осуществлении сервисной поддержки мы стараемся обеспечить наличие какого-то критичного пула деталей, который хранится на складе у заказчика или в нашей компании. Учитывая такие моменты и тенденции на рынке, можем предугадать потребности и закупить несколько комплектов деталей, чтобы была возможность предлагать их по необходимости и другим заказчикам.

— Бывают заказчики, которые, после общения с вами и проведения аудита с вашей стороны, могут пересмотреть договоренности и передать проект третьей компании? Например, их не устроило ценообразование?

— Начну с того, что заказчикам всегда, в первую очередь, стоит обращать внимание на компании, обладающие необходимыми компетенциями, особенно в вопросах сервисной поддержки. Не стоит привлекать к работе у себя недобросовестные компании, у которых отсутствуют необходимые сертификаты. Например, после переговоров с нами заказчик закупил оборудование у другой компании, не обговорив при этом вопросы инсталляции. У нас эти моменты всегда заложены в предложении, а их не так мало. Это установка, настройка и интеграция оборудования, запуск приложений и т.д. Если заказчик решает, что с интеграционными вопросами может справиться сам, то ему предлагается отдельная цена за вычетом услуг, которые он сам покрывает. Но этот клиент не обговорил процесс и получил по сути просто коробки с оборудованием. Сертификации у инженеров заказчика нет, как это вообще запустить и настроить он не знает. В итоге такие клиенты возвращались к нам. Но я также хочу сказать, что существует и честная конкуренция на нашем рынке. Нередки случаи, когда мы выступаем совместно с другими компаниями в определенных проектах, где роли четко распределены. R.I.S.K. в большинстве таких случаев занимается внедрением оборудования, а другой партнер — продажей.

— Какие действия предпринимаются в компании и в вашем департаменте для постоянного повышения эффективности работы?

— Самым главным в нашей работе я считаю людей и построение такой команды, когда каждый человек занят делом на своем месте. У нас в департаменте работают отличные специалисты, и мы тратим немало времени и ресурсов на их образование. Например, наша работа непосредственно связана с наличием соответствующих компетенций. Сейчас в департаменте около 50 сертифицированных инженеров, но эта цифра динамическая. В начале каждого года с ними проводятся персональные беседы, в рамках которых составляется план развития. Определяется вектор, по которому мы будем двигаться, какие направления надо усилить, а от каких стоит отказаться ввиду их неактуальности. Также рассматриваются приоритетные технологии, которые сейчас находятся на стадии развития, но потребуют наличия профессионалов уже через 2-3 года. Все эти моменты обсуждаются с руководством компании и вендорами. Например, если мы встречаемся с представителями Dell Technologies, то стараемся уловить то, что эта компания предполагает сама увидеть через этот период времени, какие продукты собирается выпустить на рынок. По итогам всех этих переговоров для каждого инженера составляется индивидуальный план развития. Учитываются и текущие экзамены, которые необходимо сдавать для подтверждения сертификации. В случае с Dell Technologies, так как мы являемся обладателями статуса Titanium Partner, этот момент особенно важен. Также мы учитываем пожелания самих инженеров развиваться в новых направлениях. Компания создает благоприятные условия для подготовки и сдачи экзаменов, хотя инженеры, особенно привлеченные к реализации каких-то проектов, находят возможность для занятий и в нерабочее время.

— А как обстоят дела с текучестью кадров? Наверное, многие охотятся за вашими специалистами?

— Я не могу сказать, что текучесть кадров в нашей компании сильная. Да, есть трансферы между департаментами внутри R.I.S.K. и определенный отток профессиональных кадров в зарубежные компании. По большому счету, мы являемся кузницей профессиональных кадров в Азербайджане. Просто посмотрите, где работают наши сотрудники. Их можно встретить в Dell Technologies, Cisco, Google, Facebook, Microsoft, IBM, Amazon и т.д. Философия R.I.S.K. заключается в простой формуле — то, чем занимаются люди, должно приносить им счастье. И мы всегда стараемся идти им на встречу. Так что попытки удержать на месте человека, который пытается строить свою карьеру, тоже не в нашей природе.

— Многие компании в Азербайджане часто выходят на тендеры с готовым списком оборудования. Как вы считаете, есть ли преимущества в таком подходе?

— Я считаю, что это не очень приемлемый вариант. Следует исходить не из конфигурации оборудования, а из конкретных бизнес-требований. Что нужно бизнесу? Какой финальный результат хочет получить клиент? Ведь проанализировав текущую инфраструктуру и поняв, какой результат ожидает заказчик, R.I.S.K. может предложить более оптимизированное решение. Обычно мы, участвуя в таких тендерах, предлагаем заказчику провести аудит. И он очень часто выявляет, что подобный список не соответствует непосредственным задачам заказчика. Такой компетенцией может обладать лишь дистрибьютор или непосредственно партнер вендора, который продает данное оборудование.

Расскажу вам интересный пример. К нам обратился Bank Avrasiya с готовым списком оборудования и просьбой подготовить предложение, основываясь на обозначенных параметрах. Но после встречи с заказчиком и проведения аудита стало понятно, что данное предложение не совсем соответствует их ожиданиям. Проще говоря, тот тип оборудования, который предлагался другим вендором, не закроет все их нужды. По итогам аудита мы предложили три варианта достижения цели, отталкиваясь от оптимальных цен. В итоге выбор в качестве решения пал на гибридную систему хранения среднего уровня Dell EMC Unity XT. Данное оборудование отличается высокотехнологичной архитектурой, простотой использования и доступной стоимостью. Кроме того, массивы поддерживают множество различных вариантов развертывания, удовлетворяя потребности в современных высокопроизводительных системах хранения информации как маленьких компаний, так и больших предприятий. Затем в Bank Avrasiya нами также была развернута гиперконвергентная инфраструктура на базе Dell EMC VxRail, так как проведенный аудит выявил необходимость масштабных изменений в IT-инфраструктуре банка ввиду использования морально и физически устаревшего оборудования, а также отсутствия резервного data-центра. Dell EMC VxRail была выбрана по той причине, что это единственная платформа гиперконвергентной инфраструктуры для всех рабочих нагрузок и сценариев использования VMware, включая инфраструктуру виртуальных рабочих столов и приложений с высокой вычислительной плотностью, а также для традиционных и современных приложений в эффективной гибридной облачной инфраструктуре. Решение отвечает современным тенденциям, а также наделено неограниченными возможностями для последующей модернизации и каскадного увеличения вычислительных мощностей. К тому же процесс ее внедрения не занимает много времени, а банку на тот момент требовалось именно быстрое решение для замены устаревшего основного data-центра и превращения его в резервный. В итоге система банка стала работать в несколько раз быстрее.

— Как происходит коммуникация с заказчиками, у которых вы уже завершили реализацию проекта?

— Мы очень часто сталкиваемся с тем, что после установки оборудования интегратор забывает о заказчике. R.I.S.K. не теряет связи и на периодической основе общается с клиентами, чтобы провести технический анализ. Например, стоит ли на оборудовании последняя версия прошивки, чтобы обновить ее в случае необходимости. Проверяем обновляются ли системы, программное обеспечение вендора и т.д. Даже если с заказчиком отсутствует контракт на техническую поддержку, мы примерно знаем, когда следует проверять критически важные параметры. Если наши инженеры не ходят к заказчику, отправляется письмо с напоминанием о необходимости обновления программного обеспечения или лицензии.

— Как партнер компании Dell Technologies вы также обладаете демонстрационным оборудованием, включая производительную и масштабируемую All-Flash систему хранения данных Dell EMC PowerStore. Насколько часто приходится прибегать к помощи такого демо-стенда?

— Безусловно, Dell EMC PowerStore — это флагман среди представленных на рынке All-Flash систем хранения данных. И недавно мы использовали данное оборудование в одном из крупных банков Азербайджана, где их система хранения данных физически просто стала «захлебываться». Благодаря развертыванию СХД Dell EMC PowerStore, на которую были за пару дней перенесены все данные, заказчик увидел, что сервисы, которые работали на старых системах, начали работать в несколько раз быстрее. Так как мы работаем с этим банком в рамках сервисного контракта, у меня была возможность сравнить прирост производительности. Так вот, те задачи, процесс закрытия которых ранее занимал около часа, стали закрываться за несколько минут. Если время отклика старой системы достигало 12-14 миллисекунд, то с использованием Dell EMC PowerStore в определенных нагрузках оно снизилось до 2 миллисекунд, а в некоторых задачах и вовсе составило менее 1 миллисекунды. Увеличилась производительность, сократилось время отклика системы, а коэффициент сокращения объема данных составил 4 к 1. Как итог — отличные отзывы и благодарность заказчика за оперативное решение задачи.

— Мы коснулись интеграции таких решений, как Dell EMC Unity XT, Dell EMC VxRail и Dell EMC PowerStore, а как относится наш рынок к нестандартным решениям, которых тоже достаточно в портфолио Dell Technologies. Например, к семейству Dell EMC Unstructured Data Solutions?

— Такой проект сегодня у нас как раз находится на стадии сдачи заказчику. Изначально он планировал приобрести простую систему хранения данных, но столкнулся бы с проблемами роста и в долгосрочной перспективе серьезно бы потерял в финансах. Не любое решение позволяет расширяться в тех объемах, которые заказчик вынашивает в своих планах. Поэтому нами было предложено решение на базе масштабируемых NAS-систем Dell EMC Isilon, которые предназначены для предприятий, стремящихся управлять данными, а не просто накапливать корзины с дисками. Эти системы сочетают мощность с простотой в установке и управлении и масштабируются практически до любого размера. И это хороший задел для создания озера данных, использующегося при анализе Big Data.

— А как ваши заказчики относятся к облачным сервисам CloudIQ (бесплатное специализированное облачное приложение, использующее машинное обучение для упреждающего мониторинга и оценки общего состояния систем хранения данных с помощью прогнозной аналитики) и Secure Remote Services (защищенное двустороннее соединение между продуктами Dell EMC и службой поддержки клиентов Dell Technologies), предлагаемым Dell Technologies?

— Это прекрасные и очень удобные сервисы, но многие заказчики пока не доверяют облачным сервисам. Я постоянно рекомендую использовать Secure Remote Services (SRS), так как этот сервис позволяет вендору осуществлять превентивный мониторинг и прямой канал поддержки. У нас даже был случай, когда включенный SRS позволил выявить назревающую проблему с диском и сервис самостоятельно оформил заказ на его замену, существенно сократив время.

Хочу сказать, что благодаря упреждающему мониторингу, осуществляемому со стороны Dell Technologies, нам проще устранять неисправности. И происходит это очень оперативно. Благодаря облачным сервисам поддержки вендор может определить проблемную точку в работающей системе, о которой заказчик может даже не догадываться или узнать в последний момент, если не осуществляет регулярный мониторинг системы. Именно благодаря таким сервисам и работает гарантия на предоставление необходимой детали в течение четырех часов. Тем более, как я отметил ранее, у R.I.S.K. также есть склад со своим пулом необходимых комплектующих и запчастей на продукты Dell Technologies. Ни один другой вендор в Азербайджане не в состоянии обеспечить столь быстрый сервис, если только он не будет держать дубликат используемого заказчиком оборудования.

— Рашад, насколько я знаю, вы являетесь участником Dell Technologies Global Partner Technical Advisory Board. Чем занимается этот совет и какие цели преследует?

— Очень приятно, что вы затронули эту тему. За годы работы в компании R.I.S.K. у меня была возможность поработать, как минимум, с четырьмя поколениями продуктов Dell Technologies, увидеть разные модельные линейки этого и других вендоров. В рамках программы Dell Technologies Heroes меня пригласили принять участие в этом совете и представить интересы компании, а также наших заказчиков на Global Partner Technical Advisory Board. Ведущие технические эксперты, влиятельные лица и руководители канала проводят здесь интерактивное обсуждение, чтобы согласовать техническое направление, обеспечить видимость и осведомленность в сообществе. Но самая захватывающая часть работы в этом консультативном совете заключается в возможности общаться с евангелистами отрасли, которые стоят за разработкой архитектуры новых продуктов, с визионерами, которые планируют будущее компании на 5-летнюю перспективу. От нас хотели услышать проблемы и нюансы работы с оборудованием и сервисами Dell Technologies, которые можно было бы исправить и улучшить в следующем поколении. И я должен сказать, что это был продуктивный диалог в рамках совета. К нам прислушивались и замечания воспринимались как конструктивные. Это обратная связь с компанией Dell Technologies, которой не безразлично положение ее партнеров и заказчиков во всем мире.

Международная техническая поддержка и гарантийные услуги предоставляются в авторизованном сервисном центре Dell Technologies компании R.I.S.K.

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