29.10.2021

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Facebook (Meta) анонсировал высококачественную AR/VR гарнитуру Project Cambria

Facebook Project Cambria

Компания Facebook не только сменила свое официальное название на Meta, но и анонсировала высококачественную гарнитуру виртуальной и дополненной реальности под кодовым названием Project Cambria. Об этом устройстве вкратце рассказали во время проведения конференции Facebook Connect. В ходе анонса Марк Цукерберг подчеркнул, что это «совершенно новый продукт, который займет место в сегменте флагманских устройств».

Гарнитура будет оснащена камерами, которые передают полноцветное видео высокого разрешения на встроенные. Устройство должно получить уникальные функции, которые пока недоступны в семействе устройств Oculus.

Реализована технология отслеживания глаз и лица, а также алгоритмы, которые помогают в Live-режиме воссоздать реальную атмосферу вокруг пользователя, преобразовав ее в виртуальное 3D-пространство. Благодаря специальной оптике удастся создать более тонкое устройство, чем существующие коммерческие образцы.

Особенностью Project Cambria станет постоянный мониторинг зрительного контакта и отслеживание мимики пользователя.

Ожидается, что презентация гарнитуры состоится в 2022 году.

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