Facebook (Meta) анонсировал высококачественную AR/VR гарнитуру Project Cambria
Компания Facebook не только сменила свое официальное название на Meta, но и анонсировала высококачественную гарнитуру виртуальной и дополненной реальности под кодовым названием Project Cambria. Об этом устройстве вкратце рассказали во время проведения конференции Facebook Connect. В ходе анонса Марк Цукерберг подчеркнул, что это «совершенно новый продукт, который займет место в сегменте флагманских устройств».
Гарнитура будет оснащена камерами, которые передают полноцветное видео высокого разрешения на встроенные. Устройство должно получить уникальные функции, которые пока недоступны в семействе устройств Oculus.
Реализована технология отслеживания глаз и лица, а также алгоритмы, которые помогают в Live-режиме воссоздать реальную атмосферу вокруг пользователя, преобразовав ее в виртуальное 3D-пространство. Благодаря специальной оптике удастся создать более тонкое устройство, чем существующие коммерческие образцы.
Особенностью Project Cambria станет постоянный мониторинг зрительного контакта и отслеживание мимики пользователя.
Ожидается, что презентация гарнитуры состоится в 2022 году.