Facebook (Meta) анонсировал высококачественную AR/VR гарнитуру Project Cambria

Компания Facebook не только сменила свое официальное название на Meta, но и анонсировала высококачественную гарнитуру виртуальной и дополненной реальности под кодовым названием Project Cambria. Об этом устройстве вкратце рассказали во время проведения конференции Facebook Connect. В ходе анонса Марк Цукерберг подчеркнул, что это «совершенно новый продукт, который займет место в сегменте флагманских устройств».

Гарнитура будет оснащена камерами, которые передают полноцветное видео высокого разрешения на встроенные. Устройство должно получить уникальные функции, которые пока недоступны в семействе устройств Oculus.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Реализована технология отслеживания глаз и лица, а также алгоритмы, которые помогают в Live-режиме воссоздать реальную атмосферу вокруг пользователя, преобразовав ее в виртуальное 3D-пространство. Благодаря специальной оптике удастся создать более тонкое устройство, чем существующие коммерческие образцы.

Особенностью Project Cambria станет постоянный мониторинг зрительного контакта и отслеживание мимики пользователя.

Ожидается, что презентация гарнитуры состоится в 2022 году.