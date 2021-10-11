Европарламент выступил против использования систем распознавания лиц

Европарламент призвал к необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое распознавание лиц в общественных местах, а также AI-методов прогнозирования, которые якобы способны выявлять потенциальных преступников еще до совершения преступления. Депутаты Европарламента приняли резолюцию большинством голосов (377 «за», 248 «против», 62 воздержались). Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В резолюции говорится, что жители ЕС могут быть объектом слежки с использованием распознавания лиц только когда их подозревают в преступлении. Государственные органы также должны начать использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом. Кроме того, депутаты потребовали запретить базы данных по распознаванию лиц, подобные тем, которые использует американский стартап Clearview AI.

По мнению депутатов, системы распознавания лиц угрожают фундаментальным правам и свободам, таким как неприкосновенность частной жизни. Они также считают, что люди-операторы всегда должны принимать окончательные решения, а субъекты, контролируемые системами на базе искусственного интеллекта, должны иметь доступ к средствам правовой защиты.

Отметим, что документ не имеет юридической силы, но выражает мнение парламентариев.