01.10.2021

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Epic Games Store бесплатно отдает стратегию Europa Universalis IV

Epic Games Store

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить игру Europa Universalis IV. Глобальную историческую стратегию можно забрать до 7 октября.

Europa Universalis IV – игрокам предстоит управлять страной, создавая сильную мировую империю. В игре необходимо торговать, покорять и исследовать новые территории, вести дипломатические переговоры и воевать.

На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет PC Building Simulator — игроки должны собирать ПК, в том числе и на продажу.

 

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