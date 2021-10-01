Epic Games Store бесплатно отдает стратегию Europa Universalis IV
На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить игру Europa Universalis IV. Глобальную историческую стратегию можно забрать до 7 октября.
Europa Universalis IV – игрокам предстоит управлять страной, создавая сильную мировую империю. В игре необходимо торговать, покорять и исследовать новые территории, вести дипломатические переговоры и воевать.
На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет PC Building Simulator — игроки должны собирать ПК, в том числе и на продажу.