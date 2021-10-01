Epic Games Store бесплатно отдает стратегию Europa Universalis IV

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить игру Europa Universalis IV. Глобальную историческую стратегию можно забрать до 7 октября.

Europa Universalis IV – игрокам предстоит управлять страной, создавая сильную мировую империю. В игре необходимо торговать, покорять и исследовать новые территории, вести дипломатические переговоры и воевать.

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На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет PC Building Simulator — игроки должны собирать ПК, в том числе и на продажу.