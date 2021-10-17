Джек Дорси рассматривает возможность создания собственной системы майнинга биткоина

Финансово-технологическая компания Square может создать систему майнинга биткоина, об этом заявил ее основатель и создатель Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey). Для этого будут разработаны новая аппаратная архитектура и бесплатная программная платформа с открытым исходным кодом.

Подобный подход Square уже использует в создании аппаратного кошелька для биткоинов, работа над которым началась этим летом. Создание системы для майнинга окажется намного более сложной задачей, разработка нестандартных чипов обходится очень дорого, отмечает Дорси. Подробностей относительно того, как будет работать новая система, пока не раскрывается.

«Майнинг доступен не всем. Добыча биткоина должна быть такой же простой, как подключение установки к источнику питания. Сегодня нет достаточных стимулов для того, чтобы люди сами преодолевали сложности, связанные с запуском майнера», — написал Джек Дорси.

Первой проблемой является грамотное использование энергии: максимальная эффективность и возобновляемые источники. И здесь требуются инновационные решения в аппаратной и программной частях. Вторая — слишком высокая сложность современных майнинговых систем, включая специализированное оборудование и даже майнинг на компьютерах. Еще одной проблемой современного рынка, считает Дорси, это то, что разработкой аппаратных решений занимается слишком мало компаний. Это приводит к дефициту компонентов и к необоснованному росту цен.