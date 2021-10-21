DJI представила систему Ronin 4D, которая включает в себя камеру с высоким разрешением, четырехосную систему стабилизации изображения, лазерную систему фокусировки, продвинутый рекордер, большой дисплей и поддержку беспроводной передачи данных. Производитель позиционирует новый продукт как интегрированное кинематографическое решение для профессиональной съемки. Система работает на базе рекордера с чипсетом CineCore 3.0.

В паре с чипсетом идет камера Zenmuse X9 в версиях 8K и 6K. В обеих версиях камера производит запись в форматах Apple ProRes 422 HQ и ProRes RAW, но при этом доступен и стандартный кодек H.264. Модель Zenmuse X9-8K поддерживает разрешение 8K с частотой до 75 кадров в секунду, а в X9-6K есть поддержка формата 6K с частотой до 60 кадров в секунду. Камеры Zenmuse X9 оснащаются сменными креплениями для объективов. Сенсор Zenmuse X9-8K и X9-6K работает с 14 ступенями динамического диапазона. Камера оснащена 9 встроенными физическими фильтрами нейтральной плотности. Отснятый с помощью Zenmuse X9 материал обрабатывается при помощи DJI Cinema Color System.

Четырехосный стабилизатор Ronin 4D впервые располагает активной осью Z для эффективной компенсации вертикального дрожания камеры. Система располагает тремя режимами фокусировки: ручная фокусировка, автофокус и новый режим Automated Manual Focus. В последнем режиме система самостоятельно поворачивает регулятор фокусировки, но оператор при необходимости может производить дополнительную ручную коррекцию. Еще одним позаимствованным из дронов решением стала обновленная технология трансляции O3 Pro, которая позволяет передавать картинку в формате 1080p и частотой до 60 кадров в секунду на расстояние до 6 км через блок 4D Video Transmitter. Запись видео можно производить на SSD по порту USB Type-C, на карту памяти формата CFexpress Type-B, а также на собственный накопитель DJI PROSSD емкостью 1 Tb. Система Ronin 4D располагает встроенными микрофонами, на которые можно записывать двухканальный 24-битный звук. Аккумулятор TB50 Intelligent Battery обеспечивает системе до 2,5 часа автономной работы.

Цена 6K-версии системы DJI Ronin 4D составляет 7199 долларов. 8K-версия оценена в 11499 долларов.