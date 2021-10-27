DJI Action 2 — компактная модульная экшн-камера с магнитными креплениями и OLED-дисплеем

Компания DJI представила компактную камеру под названием Action 2. Новинка сильно отличается от предшественницы внешне и принципом работы. Особенностью новинки стала модульная конструкция с магнитными креплениями, которые существенно упрощают подключение к ней различных дополнительных деталей и аксессуаров. На нижней панели корпуса находится контактная площадка для подключения и связи с дополнительными модулями.

Корпус камеры выполнен из алюминиевого сплава, есть защита от воды. Устройство можно погружать на глубину до 10 м, а при наличии подводного бокса — на глубину до 60 м. Габариты составляют 39 × 39 × 22,3 мм, а вес — всего 56 гр. DJI Action 2 оснащена сенсорным OLED-дисплеем диагональю 1,76 дюйма разрешением 446 × 424 пикселей и яркостью 500 нит. Применяется защитное стекло Gorilla Glass.

Камера получила 12 Мп датчик с углом обзора 155 градусов, который способен записывать видео в разрешении 4K со скоростью 120 к/с. При замедленной съемке ролики записываются в формате 1080p @ 240 fps. Системы оптической стабилизации нет, но есть электронная RockSteady 2.0, работающая в связке с системой выравнивания горизонта HorizonSteady.

Собственная аккумуляторная батарея емкостью 580 мА·ч обеспечивает камере 70 мин. автономности. С дополнительным дисплейным модулем автономность увеличивается до 160 мин, с аккумуляторным модулем (емкость АКБ обоих модулей составляет 1300 мА·ч) — до 180 мин. Поставляется DJI Action 2 с 32 Gb встроенной памяти с возможностью расширения посредством карты microSD объемом до 256 Gb. Камера оснащена адаптером Wi-FI 802.11ac.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Стоимость комплекта Power Combo, в который входит камера с дополнительным аккумулятором, составляет 400 долларов. Комплект Dual-Screen Combo (камера с дисплейным модулем) будет предложен за 520 долларов. В продаже – со 2 ноября. DJI Action 2 уже можно заказать на сайте производителя.