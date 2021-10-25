Cisco становится партнером международной климатической конференции COP26

Cisco сообщает о сотрудничестве с Конференцией COP26 (конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата), которая будет проходить в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 г. Cisco предоставит свои технологии и в ходе мероприятия будет поддерживать проведение гибридных и инклюзивных совещаний и принятие решений по важнейшим вопросам, определяющим будущее планеты.

Прибывающие в Глазго смогут пользоваться связью на всей территории конференции благодаря передовым, защищенным сетевым технологиям Cisco. Для участвующих дистанционно все дискуссии, от переговоров мировых лидеров до бесед «на полях», пресс-конференций и мероприятий в «виртуальной голубой зоне» будут доступны с помощью Webex. Чтобы гарантировать репрезентативность и инклюзивность результатов конференции, практически все из планируемых 3000 физических мероприятий будут включать цифровой компонент, поддержку которого обеспечит «золотой партнер» Cisco, компания ITGL.

«Cisco гордится тем, что помогает политическим лидерам и их командам принимать участие в самых важных на сегодняшний день переговорах по климату. Мы уверены, что свой вклад в инклюзивность и экологическую устойчивость будущего должен сделать каждый из нас, — сказала Фрэн Катсудас (Fran Katsoudas), главный директор Cisco по кадрам, политике и корпоративным целям. — Все наши действия по защите планеты подчинены этой миссии. Это решающий момент для климатической политики и будущего нашей планеты, и мы чрезвычайно гордимся партнерством с Конференцией COP26».

С помощью платформы Legislate for Webex, специально разработанной для безопасных гибридных совещаний, политические лидеры, где бы они ни находились, смогут общаться со своими коллегами так, словно они находятся в одном помещении. Партнеры Cisco, компании ITGL и Davra, разработали специальную версию платформы Legislate for Webex с учетом целей COP26.

Участники конференции смогут безопасно вести переговоры в гибридной среде. В случае спонтанных разветвлений дискуссии помогут защищенные секционные совещания Webex. Каждый сможет принимать участие в мероприятиях на родном языке — для этого предусмотрены субтитры и прямой перевод. Информационная безопасность Webex в сочетании с настраиваемым функционалом Legislate for Webex делают эту платформу идеальной для проведения переговоров на Конференции COP26, от которых зависит наше будущее.

Все сессии будут сопровождаться «цифровыми секретарями», в чью задачу входит объединение обеих аудиторий, в том числе они следят, когда виртуальные участники «поднимают руку» и используют приложение Slido для повышения эффективности живого общения. В основных переговорных будут установлены видеотерминалы Cisco, которые обеспечат высокое качество общения участников с коллегами во всем мире.

Чтобы 25 тыс. участников могли в течение двух недель пользоваться связью, Cisco предоставит современные технологии для подключения к Интернету как в зонах ответственности Конвенции ООН UNFCCC, так и в залах для широкой аудитории. Также на мероприятии будет применяться технология Cisco ThousandEyes, которая обеспечит контроль производительности сети и приложений. Все установленное на конференции сетевое оборудование будет затем перенастроено для дальнейшего использования.