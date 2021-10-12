Cisco представила Глобальный индекс гибридной работы

Cisco представила первый выпуск Индекса гибридной работы (Hybrid Work Index, HWI), в котором исследуются перемены в трудовой сфере за полтора года с начала пандемии. Выводы говорят о том, что гибридным работникам необходимы гибкость, доступность и безопасность. В то же время предприятия на фоне необходимости обеспечить гибкую и инклюзивную среду сталкиваются с проблемами технологического характера.

За полтора года предприятия и работники во всем мире очень быстро адаптировались к новой рабочей среде. Начинают открываться офисы, гибридный режим становится нормой, и сотрудники балансируют между работой в офисе, дома и в дороге. Такие перемены привели к тому, что компаниям для поддержки гибридных кадров и обеспечения равенства удаленных и офисных работников нужно решать ряд вопросов, включая обеспечение гибкости рабочих режимов и адаптацию корпоративной культуры и организации труда.

Ключевые результаты для отделов кадров и руководителей трудовых коллективов

Гибридная работа привела к всплеску мобильных совещаний. До пандемии только 9% участников совещаний подключались с помощью мобильных устройств. В мире гибридной работы этот показатель утроился и составил 27%.

Количество совещаний растет, но не все принимают в них одинаковое участие. Каждый месяц с помощью Cisco Webex в мире проводится более 61 млн совещаний. И в каждом из них только 48% участников готовы взять слово. Этот показатель существенно меняется в зависимости от числа участников, что поднимает вопросы о заинтересованности присутствующих, результативности совещаний и альтернативных способах участия. Кроме того, в 98% совещаний минимум один человек участвует удаленно, что увеличивает важность включения и вовлечения дистанционных участников, которые должны чувствовать себя в равных условиях с присутствующими лично.

Каждый месяц с помощью Cisco Webex в мире проводится более 61 млн совещаний. И в каждом из них только 48% участников готовы взять слово. Этот показатель существенно меняется в зависимости от числа участников, что поднимает вопросы о заинтересованности присутствующих, результативности совещаний и альтернативных способах участия. Кроме того, в 98% совещаний минимум один человек участвует удаленно, что увеличивает важность включения и вовлечения дистанционных участников, которые должны чувствовать себя в равных условиях с присутствующими лично. Гибкие рабочие места расширяют круг доступных специалистов . 82% респондентов согласны с тем, что доступ к средствам связи критичен для восстановления после пандемии, они признают важность обеспечения равного доступа к работе, образованию и медицине. Возможность подключения позволит сотрудникам работать в любой компании мира, компаниям — выбирать лучших специалистов независимо от местоположения.

. 82% респондентов согласны с тем, что доступ к средствам связи критичен для восстановления после пандемии, они признают важность обеспечения равного доступа к работе, образованию и медицине. Возможность подключения позволит сотрудникам работать в любой компании мира, компаниям — выбирать лучших специалистов независимо от местоположения. Человеку нужна возможность выбора, и гибридный режим повышает лояльность сотрудников . 64% согласны с тем, что возможность работать удаленно вместо появления в офисе напрямую влияет на желание остаться или уволиться. При этом сотрудники не уверены, понимают ли работодатели потенциал гибридного режима: только 47% считают, что их компания в ближайшие 6-12 месяцев предоставит возможность работать не в офисе.

. 64% согласны с тем, что возможность работать удаленно вместо появления в офисе напрямую влияет на желание остаться или уволиться. При этом сотрудники не уверены, понимают ли работодатели потенциал гибридного режима: только 47% считают, что их компания в ближайшие 6-12 месяцев предоставит возможность работать не в офисе. Гибкость и благополучие — ключевые драйверы гибридной работы. Подавляющее большинство респондентов согласны с тем, что на пороге эры гибридной работы вопросы личного благополучия наряду с гибким рабочим режимом не подлежат обсуждению.

Ключевые результаты для технических руководителей

Нарастание угроз подчеркивает важность повышения осведомленности пользователей в вопросах безопасности . Число попыток несанкционированного удаленного доступа выросло в 2,4 раза. Только в сентябре 2021 г. работающие в гибридном режиме ежедневно получали более 100 млн зараженных электронных писем. Это подчеркивает важность таких инфраструктур безопасности, которые учитывают характер рабочего режима, чтобы обеспечить авторизованным работникам доступ к необходимым ресурсам и одновременно закрыть его для злоумышленников.

. Число попыток несанкционированного удаленного доступа выросло в 2,4 раза. Только в сентябре 2021 г. работающие в гибридном режиме ежедневно получали более 100 млн зараженных электронных писем. Это подчеркивает важность таких инфраструктур безопасности, которые учитывают характер рабочего режима, чтобы обеспечить авторизованным работникам доступ к необходимым ресурсам и одновременно закрыть его для злоумышленников. Рост применения ИИ-функционала в ходе совещаний . О стремлении принимать более активное участие говорит наблюдаемый с июля по сентябрь 2021 г. 200% рост использования ИИ-функций. Сюда входят шумоподавление, автоматические транскрипция и перевод, опросы и распознавание жестов, т.е. функции, которые облегчают вступление в разговор вне зависимости от того, как присутствует участник — виртуально или лично.

. О стремлении принимать более активное участие говорит наблюдаемый с июля по сентябрь 2021 г. 200% рост использования ИИ-функций. Сюда входят шумоподавление, автоматические транскрипция и перевод, опросы и распознавание жестов, т.е. функции, которые облегчают вступление в разговор вне зависимости от того, как присутствует участник — виртуально или лично. Предприятия рассматривают приложения удаленной работы как самые важные для успеха гибридного режима . Сегодня на первое место в мире по уровню интереса вышли приложения для удаленной работы. Они потеснили приложения для мониторинга производительности и безопасности удаленного доступа, интерес к которым со стороны ИТ-служб был особенно интенсивным с началом пандемии и переходом на удаленную работу.

. Сегодня на первое место в мире по уровню интереса вышли приложения для удаленной работы. Они потеснили приложения для мониторинга производительности и безопасности удаленного доступа, интерес к которым со стороны ИТ-служб был особенно интенсивным с началом пандемии и переходом на удаленную работу. Возвращение в офис продолжается . За 6 месяцев число устройств, подключенных к офисным Wi-Fi-сетям, выросло на 61%. В лидерах роста — высшее образование, профессиональные услуги и гостиничный бизнес.

. За 6 месяцев число устройств, подключенных к офисным Wi-Fi-сетям, выросло на 61%. В лидерах роста — высшее образование, профессиональные услуги и гостиничный бизнес. Сети облачных провайдеров показали большую стабильность, чем сети интернет-провайдеров. С января 2020 по август 2021 гг., неполадки в сетях облачных провайдеров стали причиной всего 5% перебоев, остальные 95% пришлись на сети интернет-провайдеров.

Индекс гибридной работы Cisco Hybrid Work Index — единственный в своем роде отчет, выявляющий новые тенденции в трудовой сфере с учетом данных по работникам, технологиям и предприятиям. Для его составления анализируются данные, поступающие с миллионов агрегированных и анонимизированных точек сбора информации на платформах Cisco для удаленной работы (Webex), сетевого взаимодействия (Meraki), интернет-аналитики (ThousandEyes) и безопасности (Talos, Duo, Umbrella). Данные по сотрудникам Cisco дополнены опросом сторонней организации, в котором приняли участие более 39 тыс. респондентов в 34 странах, включая директоров по информационным технологиям, руководителей и сотрудников ИТ-подразделений.