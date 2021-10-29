Canon PowerShot PX – домашняя smart-камера наблюдения для воспоминаний

Компания Canon представила компактную камеру видеонаблюдения, которая позиционируется так же и как инструмент создания памятных фото и видео. Новинка получила название PowerShot PX.

Камера способна автоматически создавать снимки с разрешением 11,7 Мп и видеозаписи в разрешении Full HD 60p. Для хранения материалов предусмотрена карта памяти microSD емкостью 16 Gb. Применяется механическая система поворота и наклона камеры, обеспечивающая угол обзора в 340° по горизонтали и 110° по вертикали.

Canon PowerShot PX автоматически фотографирует и записывает видео, опираясь на функцию распознавания объектов, а встроенная система кадрирования и сортировки снимков подбирает лучшие кадры для последующего просмотра. Новый интуитивно понятный интерфейс и встроенные возможности автоматизации устройства позволят получить хорошие кадры независимо от навыков владельца. Для этого достаточно установить камеру в любом месте дома и создавать снимки и видеозаписи повседневных моментов, используя функцию удаленного голосового управления.

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Камера позволяет скомпоновать идеальный кадр вручную с помощью приложения и снимать с расстояния без необходимости подходить к ней и проверять настройки. Также можно настроить режим автоматической съемки и угла обзора объектива для создания снимков в своем стиле и указать в приложении лица, на которых камера должна фокусироваться в первую очередь. Предусмотрены модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. С помощью приложения EOS Webcam Utility для ПК новинка может выполнять функции веб-камеры.

Стоимость Canon PowerShot PX составляет 499 евро.