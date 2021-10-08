Бюджетный смартфон Moto E40 – 90 Hz экран, 48 Мп камера и аккумулятор на 5000 мАч

Представлен смартфон среднего уровня Moto E40. Устройство получило 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz.

Смартфон построен на аппаратной платформе Unisoc T700 в сочетании с 4 Gb оперативной памяти и накопителем на 64 Gb, объем которого можно увеличить посредством карты microSD. Тройная основная камера включает следующие датчики: 48 Мп, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины сцены. По центру в верхней части экрана находится небольшое отверстие для селфи-камеры на основе 8 Мп датчика.

Автономность устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, благодаря которому, по словам производителя, гаджет может проработать до двух дней на одном заряде. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной пользовательской надстройкой Moto MyUX. Смартфон получил модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, защиту от влаги по стандарту IP52, порт USB-C и сканер отпечатков на тыльной панели (он по традиции находится под логотипом).

Новинка будет предлагаться в цветовых исполнениях Carbon Gray и Pink Clay. Стоимость Moto E40 составит ориентировочно 180 долларов.