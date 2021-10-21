Boring Company разрешили построить 51 станцию автомобильной подземки под Лас-Вегасом

Власти округа Кларк (штат Невада) одобрили планы компании Boring Company, которая принадлежит Илону Маску, по созданию системы туннелей Vegas Loop. Система с 51 станциями объединит туннели общей протяженностью около 47 км.

На данном этапе это только согласование маршрута и разрешение на использование земли. Компании теперь нужно получить ряд специальных технических разрешений от местных регуляторов на строительство каждой отдельной станции. Планируется, что документы могут подписать уже в ноябре.

Expanding and moving forward with plans for the "Vegas Loop." #ClarkCounty Commissioners just approved an agreement with the @boringcompany to establish and maintain a transportation system that will go under the Las Vegas Strip. It will also go to @AllegiantStadm and @UNLV. pic.twitter.com/2ju3xcFq7O — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) October 20, 2021

Boring Company будет отдавать властям округа часть дохода за пользование землей. Если квартальный валовой доход будет меньше или равен 17,5 млн. долларов — 0,5% с этой суммы, за доход выше — еще 5%.

Vegas Loop будут строить поэтапно — как только работы на станции завершат, ее откроют. Компания планирует построить 5-10 станций в течение первых шести месяцев после проекта, а затем строить от 15 до 20 станций в год. Полностью завершить строительство компания намерена в течение трех лет. Проект Boring Company по сути представляет собой «альтернативу» метро, но в нем вместо поездов будут перемещаться автомобили-беспилотники. Первую станцию Boring Company обещает открыть «через пару месяцев» на бульваре Лас-Вегас-Стрип. Ожидается, что система Vegas Loop позволит перевозить по 57 тыс. пассажиров в час, причем электромобили не будут забирать людей на промежуточных станциях, безостановочно доставляя пассажиров от пункта отправления к пункту назначения.

«Это не транспорт для богатых, он будет доступным и удобным для всех», — уточнили в компании.

Например, поездка почти на шесть км. между конференц-центром Лас-Вегаса и стадионом Allegiant займет шесть мин. и будет стоить шесть долларов за автомобиль.

Отметим, что в Лас-Вегасе у Boring Company уже есть несколько туннелей в окрестностях главного конференц-центра города длиной 2,74 км. Компания планировала, что по ним будут перевозить до 4,4 тыс. пассажиров в час, но в начале 2021 года перевозила только 576 пассажиров.