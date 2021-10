Boring Company разрешили построить 51 станцию автомобильной подземки под Лас-Вегасом

Власти округа Кларк (штат Невада) одобрили планы компании Boring Company, которая принадлежит Илону Маску, по созданию системы туннелей Vegas Loop. Система с 51 станциями объединит туннели общей протяженностью около 47 км.

На данном этапе это только согласование маршрута и разрешение на использование земли. Компании теперь нужно получить ряд специальных технических разрешений от местных регуляторов на строительство каждой отдельной станции. Планируется, что документы могут подписать уже в ноябре.

Expanding and moving forward with plans for the "Vegas Loop." #ClarkCounty Commissioners just approved an agreement with the @boringcompany to establish and maintain a transportation system that will go under the Las Vegas Strip. It will also go to @AllegiantStadm and @UNLV. pic.twitter.com/2ju3xcFq7O

— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) October 20, 2021