Bloomberg: Apple планирует использовать iPhone для управления автомобильными системами

Компания Apple планирует значительно расширить возможности своей платформы CarPlay, об этом пишет Bloomberg.

CarPlay – это сервис, который позволяет подключенному iPhone отображать карты, коммуникационные приложения и многое другое на дисплее автомобильной информационно-развлекательной системы. Сообщается, что Apple хочет расширить функциональность CarPlay для того, чтобы иметь возможность более тесно взаимодействовать с автомобилем.

Стало известно, что компания работает над проектом с кодовым названием IronHeart. Предполагается, что при помощи iPhone автомобилисты смогут дистанционно изменять режим работы климатической установки, активировать подогрев стекол и настраивать положение кресел. Новая платформа позволит получать информацию о температуре и влажности за бортом и в салоне, просматривать показания бортовых приборов, а также через смартфон настраивать акустическую систему автомобиля.

Проект IronHeart находится на ранней стадии, а для полноценного претворения в жизнь всех функций CarPlay потребуется сотрудничество с автопроизводителями.