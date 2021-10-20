Биткоин-фонд на Уолл-стрит сделает доступ к криптовалютным активам гораздо более удобным

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) запустила первые в мире аукционы по продаже акций фонда, основанного на биткоине. Новый фонд называется Bitcoin Strategy ETF, с тикером BITO от имени компании ProShares.

Bitcoin Strategy ETF сразу же стал одним из самых популярных фондов в начале торговой сессии. В первые 20 минут акции ProShares торговались на уровне более 280 долларов. Отмечается, что появление биткоин-фонда на Уолл-стрит сделает доступ к криптовалютным активам гораздо более удобным. Но в то же время риски в этом случае выше, поскольку аукционы проводятся через фьючерсы, а не через саму криптовалюту.

На фоне запуска торгов первого ETF основная криптовалюта мира начала расти. На момент написания новости, ее стоимость составила 65948 долларов. Биткоин не торговался так дорого с 14 апреля этого года, когда был установлен текущий рекорд в 64854 долларов.