Bang & Olufsen и Cisco разрабатывают премиальную гарнитуру с невероятным качеством звучания

В гибридной трудовой сфере растет потребность в высококачественных многофункциональных гарнитурах: здесь и необходимость устранить фоновый шум во время участия в совещании из дома, и необходимость сосредоточиться на телефонном разговоре в офисе, и желание послушать музыку в дороге. Bang & Olufsen и Cisco совместно анонсировали бизнес-гарнитуру класса люкс Bang & Olufsen Cisco 980, удовлетворяющую требованиям как профессионального, так и повседневного использования. Гарнитура Bang & Olufsen Cisco 980 поднимает комфорт гибридной работы на новый уровень. Для обеспечения продолжительного и безопасного общения неустаревающий дизайн, не имеющее себе равных мастерство и мощный звук Bang & Olufsen соединились в ней с интегрированными средствами управления совещаниями, технологией шумоподавления Adaptive Active Noise Cancellation и бесшовными функциями ИТ-управления Cisco.

«В гибридной рабочей среде необходим чистый и безупречный звук, — сказал Джиту Пател (Jeetu Patel), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и совместной работы компании Cisco. — Для нас огромное удовольствие работать с Bang & Olufsen, лидером в области hi-end-решений, над созданием аудио гарнитуры высочайшего класса, в которой соединяются высокая эстетика, полная функциональность и фантастическое качество».

Ключевые характеристики Bang & Olufsen Cisco 980

Расширенный бизнес-функционал . Bang & Olufsen Cisco 980 — это передовые возможности связи и функциональность: Bluetooth1, интеграция с Webex, голосовые подсказки и удобные кнопки управления, позволяющие быстро отключить микрофон, ответить и завершить вызов.

. Bang & Olufsen Cisco 980 — это передовые возможности связи и функциональность: Bluetooth1, интеграция с Webex, голосовые подсказки и удобные кнопки управления, позволяющие быстро отключить микрофон, ответить и завершить вызов. Кристально чистый звук . Первоклассные акустические и аудиотехнологии повышают качество вызовов, совещаний, музыки и видео; микрофонные массивы с изменяемой диаграммой направленности создают эффект виртуальной микрофонной стойки и в сочетании с активным шумоподавлением усиливают эффект присутствия. Богатое, глубокое звучание создает ощущение личного присутствия, а превосходное шумоподавление позволяет не отвлекаться от решаемой задачи.

. Первоклассные акустические и аудиотехнологии повышают качество вызовов, совещаний, музыки и видео; микрофонные массивы с изменяемой диаграммой направленности создают эффект виртуальной микрофонной стойки и в сочетании с активным шумоподавлением усиливают эффект присутствия. Богатое, глубокое звучание создает ощущение личного присутствия, а превосходное шумоподавление позволяет не отвлекаться от решаемой задачи. Длительный комфорт и неустаревающий дизайн . Гарнитура Bang & Olufsen Cisco 980 разработана для создания максимального комфорта. Легкий корпус продуманной конструкции, выполненный из высококачественных материалов, гарантирует стабильную, удобную посадку в течение всего дня.

. Гарнитура Bang & Olufsen Cisco 980 разработана для создания максимального комфорта. Легкий корпус продуманной конструкции, выполненный из высококачественных материалов, гарантирует стабильную, удобную посадку в течение всего дня. Безопасность и управляемость корпоративного класса. ИТ-администратор имеет возможность в реальном времени с единой платформы просматривать аналитику функционирования Bang & Olufsen Cisco 980. Также предусмотрена аппаратная и программная защита корпоративного класса для обеспечения безопасности звонков и разговоров.

«Мы рады объединить усилия с Cisco, чтобы использовать сильные стороны обоих брендов, — сказал Кристиан Теор (Kristian Teär), генеральный директор Bang & Olufsen. — Сегодня потребителю нужен продукт, которым он может пользоваться дома, по дороге на работу и в офисе, и при этом получать удовольствие и хорошо выглядеть. Мы интегрируем ведущие технологии Cisco с нашими возможностями в области звука, дизайна и производства, чтобы создать непревзойденное аудиоустройство для гибридной работы».

Гарнитура Bang & Olufsen Cisco 980 будет доступна для заказа в начале 2022 г., рекомендованная Cisco розничная цена составит $549.