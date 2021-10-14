«Азерфлоат» достиг 100% прозрачности учета сырья и готовой продукции благодаря SAP S/4HANA

«Азерфлоат», завод по выпуску листового флоат-стекла, объявляет о запуске цифровой платформы для управления производственными процессами на базе SAP S/4HANA. Учет сырья и готовой продукции в процессе непрерывного производства стал полностью прозрачным. Партнером по внедрению выступила компания SAPHIRE.

Основные цели проекта: избежать влияния человеческого фактора и ручного ввода за счет автоматизации всех бизнес-процессов, организовать полностью цифровое производство с интеграцией всех систем в SAP и создать общую систему учета и контроля.

На первом этапе были цифровизированы управление производством и планово-предупредительными ремонтами, обслуживание оборудования, учет поставок сырья и материалов, процессы продаж и дистрибуции, а также бухгалтерский и финансовый учет, включая внутренний аудит.

Сегодня SAP S/4HANA позволяет практически полностью управлять заводом, а весь производственный процесс в нужных срезах можно отследить в режиме реального времени. При этом влияние человеческого фактора и ошибки минимальны. В системе налажено управление финансовыми потоками и анализ эффективности, бухгалтерский учет в национальной системе отчетности и МСФО, а также планирование потребности в ресурсах. Кроме этого, автоматизирован контроль закупок основных сырьевых и вспомогательных материалов, запчастей и расходников для оборудования. Планирование производства, продажи и отгрузки товара осуществляются в соответствии с потребностями клиентов. Вся сопроводительная документация для отдела продаж формируется автоматически.

Система обеспечивает полную прозрачность и контролируемость производственных процессов. Ведется учет сырьевых материалов, расхода шихты и стеклобоя, а также планирование производства упакованного и неупакованного стекла. Управление качеством также автоматизировано с помощью SAP: осуществляются блокировка дефектных партий, их разделение и объединение, управление жалобами и списание непригодной продукции в стеклобой.

«SAP S/4HANA стала полноценным фундаментом для управления ресурсами завода. Сегодня это единый источник данных, который помогает в оперативном режиме принимать правильные решения. Внедрение SAP с самого начала эксплуатации завода позволило выстроить на предприятии бизнес-процессы, а ключевые сотрудники сосредоточились на важных в момент запуска стратегических вопросах, не отвлекаясь на рутину, связанную с подготовкой и обработкой документов, внутренними согласованиями и анализом отчетов. Система контролирует бизнес-процессы от и до и позволяет нам быть уверенными в высочайшем качестве нашей продукции, признанной партнерами и клиентами из восьми зарубежных стран», — отметил Эмиль Гасанов, исполнительный директор «Азерфлоат».

В дальнейших планах компании — интеграция решения с производственными системами АСУ ТП и оборудованием, внедрение модуля по управлению человеческими ресурсами.