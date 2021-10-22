Azercell в очередной раз удостоен сертификата соответствия стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции»

Благодаря реализованной за время своей деятельности стратегии прозрачности лидирующий оператор мобильной связи страны ООО «Azercell Telecom» в очередной раз получил сертификат соответствия стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции». Сертификационный аудит, проведенный турецкой компанией «Denetic International Documentation and Surveillance Services», аккредитованной крупнейшей аккредитационной организацией в США ANAB (ANSI National Accreditation Board), в очередной раз подтвердил соответствие антикоррупционной программы Azercell всем необходимым требованиям.

ООО «Azercell Telecom» уже несколько лет реализует специальную антикоррупционную программу. Программа не только служит для предотвращения коррупции во всех сферах деятельности компании, но также способствует этическому поведению, обучая с этой целью сотрудников. К требованиям стандартов относятся применение финансового и нефинансового контроля, создание каналов для информирования о случаях коррупции, расследование случаев нарушений, проверка соответствия сотрудничающих субъектов бизнеса, принятие мер по снижению риска коррупции в данных субъектах и т.д.

Во время вручения сертификата директор департамента Законодательства, Этики и Комплаенса Azercell Ширин Алиева подчеркнула, что компания неукоснительно соблюдает антикоррупционные процедуры. «Напомню, что в прошлом году наша компания стала первым оператором мобильной связи в Азербайджане, удостоенным этого сертификата. В этом году мы успешно прошли все этапы внутренней проверки, осуществленные международными экспертами для подтверждения сертификации, после чего компания получила новый сертификат», — отмечает Ш.Алиева.

Отметим, что стандарты ISO 37001 были опубликованы Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2016 году и являются единственным всемирно признанным стандартом в области борьбы с коррупцией.