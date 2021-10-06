Azercell предлагает своим абонентам широкий спектр интернет-пакетов для высокоскоростной связи!

ООО «Azercell Telecom» представляет широкий спектр интернет-пакетов с учетом индивидуальных потребностей каждого абонента. В зависимости от используемого устройства и объема трафика лидирующий оператор мобильной связи предлагает своим клиентам выбрать наиболее подходящее предложение из линейки месячных, дневных и безлимитных интернет-пакетов.

«Ежемесячные» интернет-пакеты Azercell являются наиболее выгодным выбором для абонентов, которые регулярно пользуются услугами мобильной передачи данных. Эти пакеты также включают бесплатный обмен текстовыми сообщениями в приложении WhatsApp. Поэтому тем, кто ежемесячно пользуется интернетом на регулярной основе, рекомендуется активировать услугу подписки на один из интернет-пакетов «Ежемесячный», объемы которых варьируются в пределах от 500 MB до 50 GB. Для получения дополнительной информации посетите: https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/internet-pack/monthly.html

Azercell предлагает своим абонентам и «Ежедневные» интернет-пакеты объемом 100 MB и 500 MB. Подробная информация доступна по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/internet-pack/daily.html

Лидирующий оператор мобильной связи также предлагает специальные безлимитные интернет-пакеты, рассчитанные на абонентов, которые хотят пользоваться неограниченным объемом мобильных данных без каких-либо ограничений по трафику. Абоненты Azercell могут использовать 1-, 3- и 6-часовые интернет-пакеты в рамках тарифа «Безлимитный», а также специальные интернет-пакеты, предназначенные для использования в течение всей ночи или в выходные дни. Подробности можно узнать по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/internet-pack/unlimited.html

Для постоянных пользователей Microsoft Teams Azercell предлагает интернет-пакет «Təhsil». Этот пакет на более выгодных условиях и не тратя основной интернет-трафик позволяет подключаться к онлайн-встречам и дистанционным урокам, что особенно актуально в период пандемии. Для получения дополнительной информации перейдите по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/internet/educational.html

Спешите воспользоваться безлимитными возможностями цифрового мира с интернет-пакетами Azercell!