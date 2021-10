AzDimension и NVIDIA подписали партнерское соглашение

Азербайджанская компания AzDimension и всемирно известная технологическая компания NVIDIA подписали партнерское соглашение, в ходе которого была достигнута договоренность о выпуске вышедших и будущих проектов AzDimension на GeForce Now.

GeForce Now — это сервис, запущенный компанией NVIDIA в 2020 году. Сервис доступен на таких платформах, как Windows, macOS, Android и iOS. Эта облачная технология позволяет получить доступ к огромной коллекции игр вне зависимости от мощности или типа компьютера. После подписания контракта западные геймеры смогут открыть мир азербайджанских компьютерных игр.

Компания AzDimension была создана в 2012 году и создала несколько проектов для компьютерных и мобильных платформ. Самым известным проектом стал хоррор The Last DeadEnd, который вышел на PC и консолях. На данный момент компания собирается выпустить в Early Access новую игру — Evade the Light.