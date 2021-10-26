Apple выпустила macOS 12 Monterey – обновленные FaceTime и Safari, Live Text и многое другое

Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac — macOS 12 Monterey. Обновление весит чуть больше 12 Gb и содержит немаленький список нововведений, включая улучшенный FaceTime с функцией SharePlay, переработанный браузер Safari и многое другое.

В FaceTime появилась поддержка пространственного звука и функции SharePlay для совместного просмотра видео и прослушивания музыки. Появились дополнительные режимы микрофона, помогающие изменять звучание голоса. Функция Voice Isolation устраняет все окружающие шумы, делая голос пользователя максимально четким. Кроме того, в FaceTime появилась поддержка портретного режима и опция размытия фона.

Функция AirPlay позволяет передавать разный контент с iPhone или iPad на Mac для его демонстрации. Функция позволяет одновременно взаимодействовать с разными устройствами Apple с помощью мыши и клавиатуры компьютера Mac.

Функции Live Text и Visual Lookup используют новые возможности искусственного интеллекта для поиска информации.

Браузер Safari получил обновленный дизайн, а также несколько новых инструментов, включая функцию создания групп вкладок, которые могут синхронизироваться между разными устройствами Apple. Стали доступны Siri Shortcuts (Быстрые команды) для автоматизации различных действий, как в iOS.

Функция Universal Control («Универсальное управление») позволит легко переключаться между Mac и iPad, используя одну и ту же мышь, и клавиатуру, без дополнительной настройки. Функция Focus поможет фокусироваться на выполнении поставленных задач. С ее помощью можно фильтровать уведомления, которые поступают от приложений и других пользователей.

С полным списком нововведений можно ознакомиться на официальном сайте Apple. Отметим, что функции SharePlay и Universal Control недоступны на момент релиза — чтобы их активировать, Apple выпустит отдельное обновление macOS 12 Monterey до конца осени.

Операционная система macOS 12 Monterey станет доступна для всех поддерживаемых устройств в ближайшее время: