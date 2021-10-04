Apple представит 14 и 16-дюймовый MacBook Pro с процессором M1X в этом месяце

Согласно информации Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, презентация новых продуктов компании Apple состоится в этом месяце.

Будут представлены обновленные MacBook Pro с дисплеями miniLED на 14 и 16 дюймов. Ноутбуки получат новый фирменный процессор M1X, автономность до 30 часов, дизайн c плоскими краями, как у iPhone 13 и iPad Pro, поддержку зарядки MagSafe, несколько портов USB-C и HDMI.

Новая система на Apple M1X будет доступна с 10-ядерным процессором (восемь высокопроизводительных и два энергоэффективных) и с 16- или 32-ядерным графическим чипом.

Кроме этого, Apple собирается убрать в моделях Touch Bar и заменить его физическими кнопками. Также в новых MacBook Pro наконец-то появится веб-камера 1080p, которая была впервые представлена в 27-дюймовом iMac 2020 года.

Ожидается, что помимо новых MacBook Pro на октябрьском мероприятии представят обновленный Mac mini и TWS-наушники AirPods 3. Точной даты релиза новинок пока нет.