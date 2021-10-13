Apple объявила дату очередной презентации

Компания Apple объявила о своем следующем мероприятии, которое пройдет под слоганом Unleashed.

Презентация состоится 18 октября, и стартует в 21:00 по бакинскому времени. Ожидается, что компания представит полностью новые 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro с фирменным процессором M1X. Ноутбуки могут быть оснащены дисплеями mini-LED, как в 12,9-дюймовом iPad Pro (2021), классическим разъемом HDMI и слотом для карт памяти.

По некоторой информации, Apple вернется к использованию зарядки MagSafe и откажется от дополнительного сенсорного экрана Touch Bar в пользу традиционного ряда функциональных клавиш.

Посмотреть презентацию в прямом эфире можно будет на сайте Apple.com или в приложении Apple TV на всех совместимых платформах.