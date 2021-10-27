AMD опубликовала отчет за третий квартал 2021 года

Компания AMD отчиталась за третий квартал 2021 финансового года. За отчетный период компания получила выручку в размере 4,313 млрд. долларов и чистую прибыль — 923 млн. долларов. Выручка выросла на 54%, а чистая прибыль на 137% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционная прибыль составила 948 млн. долларов – в годовом выражении рост на 111%. Валовая прибыль за год увеличилась с 44% до 48%.

Росту показателей способствовало, в частности, увеличение средней отпускной цены процессоров, обусловленное изменением структуры предложения в пользу более дорогих моделей процессоров Ryzen. Выросла и средняя цена продажи GPU, главным образом, за счет моделей Radeon верхнего сегмента и ускорителей AMD Instinct для центров обработки данных. Кроме того, отмечается успех процессоров AMD Epyc.